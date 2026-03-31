Utorok 31. marec 2026Meniny má Benjamín
Od apríla začne platiť niekoľko zmien v premávke košickej MHD

Na snímke odstavené električky na konečnej pri Kostolianskej ceste v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Košice 31. marca (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na zmeny v premávke MHD, ku ktorým dôjde od stredy (1. 4.). Týkajú sa niekoľkých autobusových spojov, pričom sa upravuje aj cestovný poriadok linky na letisko. DPMK o tom informuje na svojej webovej stránke.

Od stredy posilní cestovný poriadok autobusových liniek 20, 25, 26P, 31, 32 a 55 v popoludňajších hodinách počas pracovných dní.

Za účelom zlepšenia nadväznosti medzi mestskou a leteckou dopravou sa upravuje aj cestovný poriadok autobusovej linky 23. „V tejto súvislosti dochádza aj k úprave cestovného poriadku nočnej linky N3, ktorá bude zároveň v čase 23.53 h v smere na Staničné námestie zachádzať na letisko,“ uvádza.

Z prevádzkových dôvodov dopravný podnik upravuje aj cestovný poriadok autobusovej linky 35, ktorej prvé dva ranné spoje v smere na Námestie osloboditeľov budú premávať až od zastávky Zupkova a posledné dva večerné spoje v smere na Exnárovu budú skrátené iba po zastávku Zupkova.

DPMK zároveň upozorňuje, že spoj autobusovej linky 38 s odchodom o 12.58 h zo zastávky Staničné námestie bude vykonávať autobusová linka 23 so zachádzkou na Fauréciu.
Neprehliadnite

Obyvateľov SR opäť ubudlo, pôrodnosť klesla na historické minimum

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

HRABKO: Referendum nebude platné, ale o to jeho iniciátorom ani nešlo