Od apríla začne platiť niekoľko zmien v premávke košickej MHD
Od stredy posilní cestovný poriadok autobusových liniek 20, 25, 26P, 31, 32 a 55 v popoludňajších hodinách počas pracovných dní.
Autor TASR
Košice 31. marca (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na zmeny v premávke MHD, ku ktorým dôjde od stredy (1. 4.). Týkajú sa niekoľkých autobusových spojov, pričom sa upravuje aj cestovný poriadok linky na letisko. DPMK o tom informuje na svojej webovej stránke.
Za účelom zlepšenia nadväznosti medzi mestskou a leteckou dopravou sa upravuje aj cestovný poriadok autobusovej linky 23. „V tejto súvislosti dochádza aj k úprave cestovného poriadku nočnej linky N3, ktorá bude zároveň v čase 23.53 h v smere na Staničné námestie zachádzať na letisko,“ uvádza.
Z prevádzkových dôvodov dopravný podnik upravuje aj cestovný poriadok autobusovej linky 35, ktorej prvé dva ranné spoje v smere na Námestie osloboditeľov budú premávať až od zastávky Zupkova a posledné dva večerné spoje v smere na Exnárovu budú skrátené iba po zastávku Zupkova.
DPMK zároveň upozorňuje, že spoj autobusovej linky 38 s odchodom o 12.58 h zo zastávky Staničné námestie bude vykonávať autobusová linka 23 so zachádzkou na Fauréciu.
