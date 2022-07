Od augusta sa menia cestovné poriadky v autobusovej doprave v PSK

Prešov 31. augusta (TASR) - Od 1. augusta sa menia cestovné poriadky v prímestskej autobusovej doprave na východnom Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová s tým, že cieľom je zvyšovanie kvality dopravy a zmeny sa týkajú vybraných liniek. "Najvýraznejšia zmena je na trase Košice – Sečovce – Vranov nad Topľou – Humenné, kde dochádza k zavedeniu celodenného taktového cestovného poriadku v oboch smeroch. Znamená to, že autobusové spoje budú odchádzať zo zastávok v pravidelných 60-minútových intervaloch, teda v rovnakú minútu počas celého dňa," uviedla.



K čiastočnému zavedeniu taktového cestovného poriadku dochádza aj na trase Košice – Prešov – Bardejov, kde budú najmä v smere z Bardejova do Prešova odchádzať spoje zo zastávok v pravidelných 30- alebo 60-minútových intervaloch. Úplné zavedenie taktového CP na trase Košice – Prešov – Bardejov v oboch smeroch predpokladá kraj od nového roka. "Cestujúcim odporúčame skontrolovať si nové časové polohy spojov na www.cp.sk," upozornila Jeleňová.



V rámci zmien plánovaných v priebehu najbližšieho roka je zámerom posilniť taktový interval spojov na vybraných úsekoch trasy Košice – Sečovce – Vranov nad Topľou – Humenné na 30 minút prostredníctvom ďalších dopravcov v koordinovanom dopravnom systéme. Cieľom je zaviesť ucelený 60-minútový interval spojov na trase Košice – Bardejov v oboch smeroch, posilnený v čase špičky v úseku Prešov – Bardejov na odchody každých 30 minút. "Počas víkendov bude cieľovým stavom 120-minútový interval," doplnila Jeleňová. So zmenami súvisí aj postupná koordinácia diaľničných spojov medzi Prešovom a Košicami, kde cieľovým stavom počas pracovných dní je 30-minútový interval odchodov, v opodstatnených prípadoch posilnený na každých 15 minút.



"Zavádzanie taktových cestovných poriadkov zvyšuje atraktivitu verejnej dopravy. Systém sa totiž pre užívateľov stáva ľahko pochopiteľným a zapamätateľným v porovnaní s predchádzajúcimi často chaotickými odchodmi spojov zo zastávok a s množstvom výnimiek v priebehu roka," skonštatovala hovorkyňa s tým, že cieľom je postupnými krokmi zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou aj pre súčasných užívateľov individuálnej automobilovej dopravy. K zmenám pristúpili Prešovský a Košický samosprávny kraj v spolupráci s organizátorom integrovaného dopravného systému a dopravcami Slovenská autobusová doprava (SAD) Prešov, SAD Humenné a eurobus.



"Pripomienky k novej podobe CP odporúčame zasielať v priebehu mesiaca august na info@idsvychod.sk alebo prostredníctvom elektronického formulára na www.idsvychod.sk," uzavrela Jeleňová.