Od augusta začína na Dolnom Zemplíne nová zónová tarifa IDS Východ

Michalovce 30. júla (TASR) - Od augusta začne platiť aj na Dolnom Zemplíne nová zónová tarifa Integrovaného dopravného systému (IDS) Východ. Zónová tarifa nahradí doterajšie kilometrické pásma, od štvrtka (1. 8.) výsledná cena lístka bude závisieť od počtu zón na trase. TASR o tom informovala Lenka Bubelínyová zo spoločnosti Arriva.



Nákup jednorazového neprestupného lístka u vodiča zostáva rovnaký, platba bude možná hotovosťou, platobnou alebo dopravnou kartou. Dopravca uvádza, že pri úhrade dopravnou kartou alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS Východ ušetria cestujúci od sedem do 60 percent základného cestovného, v závislosti od počtu precestovaných zón. Cestujúci s dopravnou kartou si môžu kúpiť aj jednorazový lístok platný na dva spoje v rámci cesty, teda vrátane jedného prestupu.



"Nová zónová tarifikácia prináša výhodné časové predplatné lístky, čo znamená jednoduchšie a výhodnejšie cestovanie pre všetkých. Odporúčame cestujúcim, aby si čo najskôr vybavili dopravné karty," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Michalovce Gejza Sačko.



Spolu so zónovou tarifou zavedie prepravca aj predplatné cestovné lístky. Ponuka predplatných cestovných lístkov zahŕňa zónové aj celosieťové denné, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné lístky.



Zľavnené a osobitné cestovné zostáva zachované aj po prechode na zónovú tarifikáciu. Nárok na zľavnené cestovné vo výške 50 percent základného cestovného majú deti do 16 rokov, žiaci a študenti dennej formy štúdia do 26 rokov, seniori od 63 rokov, držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S.



Nárok na osobitné cestovné so zľavou 80 percent zo základného cestovného majú seniori od 70 rokov, tehotné ženy a držitelia zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického plakety.