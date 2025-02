Od budúceho týždňa bude úplne uzavretá Uhoľná ulica v Žiline

Žilina 11. februára (TASR) - Do konca mája potrvajú dopravné obmedzenia v blízkosti železničnej stanice v Žiline. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, od 17. februára do 31. mája bude pre rekonštrukciu uzavretá Uhoľná ulica.



Rekonštrukčné práce sú podľa jej slov rozdelené do dvoch fáz. "V prvej fáze od 17. februára do 17. apríla bude uzavretá cesta v úseku od stykovej križovatky so Športovou ulicou. Od 22. apríla až do 31. mája bude uzavretý úsek od hokejového štadióna po ulicu Na strelnici," upresnila Ondrášová.



Dopravné obmedzenia súvisia s rekonštrukciou žilinského železničného uzla, ktorú zabezpečuje Združenie pod Dubňom.