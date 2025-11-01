< sekcia Regióny
OD Dunaj má obnovenú fasádu, dôraz je na úcte k pôvodnej architektúre
OD Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Rekonštruovaný Obchodný dom (OD) Dunaj na Námestí SNP v Bratislave má obnovenú fasádu. Spoločnosť CTP Slovakia, ktorá za obnovou stojí, kládla podľa vlastných slov dôraz na úctu k pôvodnej architektúre a zámeru. Cieľom bolo zachovať pôvodné architektonické detaily, avšak zároveň zlepšiť technické parametre budovy. Pre TASR to uviedol marketingový manažér spoločnosti Dušan Javor.
„Priorita bola zachovať úmysel architekta Christina Ludwiga a Jána Miloslava Bahnu. S využitím moderných, ekologických a trvácnych materiálov sa nám podarilo zachovať farebnosť, plochy, uhly, tzv. shadow gap a ďalšie dizajnové a architektonické prvky odkazujúce na pôvodné objekty,“ skonštatoval Javor.
Po dokončení fasády pokračujú ďalšie práce, najmä dolaďovanie parteru, osvetlenia či náterov. Nadväzovať majú práce, ktoré spoja budovu do kompaktného celku s ulicou a okolím. Pokračujú tiež rekonštrukčné práce v interiéri. Do konca roka, respektíve do začiatku budúceho roka je v pláne dokončiť hrubé práce a také činnosti, na ktorých hladký priebeh má vplyv chladné a daždivé počasie, respektíve sneženie. „Kontinuálne, avšak mimo sviatkov, budú pokračovať práce v interiéri,“ poznamenal Javor.
Oba rekonštruované objekty, teda Brouk a Babka a Dom odievania, neboli podľa neho celé dekády využívané s pôvodným zámerom staviteľa, aktuálna rekonštrukcia prináša ich spojenie i zjednotenie názvu na „Dunaj“. Zároveň prináša novú spájajúcu funkcionalitou s prevahou komunitných flexibilných priestorov, kancelárií a ateliérov. Spoločnosť verí, že aj budúci nájomníci sa budú aktívne zapájať do kultúrnych a komunitných aktivít, čím sa nadviaže na historickú tradíciu OD Dunaj ako prirodzeného centra mestského života. „Dunaj vnímame ako záväzok voči mestu, jeho histórii a ľuďom, ktorí v ňom žijú,“ podotkol Javor.
Budovy budú navzájom prepojené vrchnými poschodiami, zároveň však bude prepojené aj Námestie SNP s Nedbalovou ulicou cez átrium. Má ísť o nový miestotvorný prvok. Administratívna funkcionalita budovy Dunaj bude prevažovať, dopĺňať ju majú priestory rezidenčného charakteru určené na prenájom.
OD Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby. Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu „dostali“ Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy. OD Dunaj a Dom odievania vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015.
„Priorita bola zachovať úmysel architekta Christina Ludwiga a Jána Miloslava Bahnu. S využitím moderných, ekologických a trvácnych materiálov sa nám podarilo zachovať farebnosť, plochy, uhly, tzv. shadow gap a ďalšie dizajnové a architektonické prvky odkazujúce na pôvodné objekty,“ skonštatoval Javor.
Po dokončení fasády pokračujú ďalšie práce, najmä dolaďovanie parteru, osvetlenia či náterov. Nadväzovať majú práce, ktoré spoja budovu do kompaktného celku s ulicou a okolím. Pokračujú tiež rekonštrukčné práce v interiéri. Do konca roka, respektíve do začiatku budúceho roka je v pláne dokončiť hrubé práce a také činnosti, na ktorých hladký priebeh má vplyv chladné a daždivé počasie, respektíve sneženie. „Kontinuálne, avšak mimo sviatkov, budú pokračovať práce v interiéri,“ poznamenal Javor.
Oba rekonštruované objekty, teda Brouk a Babka a Dom odievania, neboli podľa neho celé dekády využívané s pôvodným zámerom staviteľa, aktuálna rekonštrukcia prináša ich spojenie i zjednotenie názvu na „Dunaj“. Zároveň prináša novú spájajúcu funkcionalitou s prevahou komunitných flexibilných priestorov, kancelárií a ateliérov. Spoločnosť verí, že aj budúci nájomníci sa budú aktívne zapájať do kultúrnych a komunitných aktivít, čím sa nadviaže na historickú tradíciu OD Dunaj ako prirodzeného centra mestského života. „Dunaj vnímame ako záväzok voči mestu, jeho histórii a ľuďom, ktorí v ňom žijú,“ podotkol Javor.
Budovy budú navzájom prepojené vrchnými poschodiami, zároveň však bude prepojené aj Námestie SNP s Nedbalovou ulicou cez átrium. Má ísť o nový miestotvorný prvok. Administratívna funkcionalita budovy Dunaj bude prevažovať, dopĺňať ju majú priestory rezidenčného charakteru určené na prenájom.
OD Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby. Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu „dostali“ Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy. OD Dunaj a Dom odievania vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015.