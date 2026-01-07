Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Od januára do augusta navštívilo Trnavský kraj 2093 turistov z Izraela

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

August bol historicky najsilnejším mesiacom cestovného ruchu v Trnavskom kraji.

Trnava 7. januára (TASR) - Od januára do augusta 2025 zavítalo do Trnavského kraja 2093 turistov z Izraela, čo predstavuje medziročný nárast o 28 percent. Rástol aj počet prenocovaní izraelských návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v kraji. Významný impulz pre príchod zahraničných návštevníkov priniesla sezónna letecká linka Tel Aviv - Piešťany. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

„August bol historicky najsilnejším mesiacom cestovného ruchu v Trnavskom kraji. Teší ma, že ľudia k nám neprichádzajú náhodou, ale preto, že tu nachádzajú kvalitné služby, dostupné výletné ciele a autentické zážitky,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Ako doplnila výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová, dlhodobým cieľom je rozvíjať kraj ako pestrú a udržateľnú destináciu.

„Prepájame regióny, podporujeme lokálnych producentov, rozvíjame produkty a zároveň systematicky pracujeme s dátami o návštevnosti. Výsledky tejto sezóny potvrdzujú, že Trnavský kraj je čoraz vyhľadávanejším miestom pre domácich aj zahraničných návštevníkov,“ uzavrela.
