Od januára začnú na Šachtičky a Donovaly premávať skibusy

Banská Bystrica 30. decembra (TASR) - Aj počas terajšej zimnej sezóny môžu lyžiari nechať autá doma, vyhnúť sa tak preplneným parkoviskám a do lyžiarskych stredísk Donovaly a Šachtičky sa z Banskej Bystrice odviezť skibusom. Informovala o tom na sociálnej sieti Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko.



Na Šachtičky bude skibus premávať od 1. januára do 17. marca dva razy denne počas víkendov, sviatkov a školských prázdnin, vrátane jarných. Zo železničnej stanice pôjde o 8.10 a 12.10 h, späť o 12.55 a 15.55 h.



Na Donovaly prvý skibus vyrazí 5. januára. Až do 15. marca bude jazdiť každý piatok na večerné lyžovanie s odchodom zo železničnej stanice o 15.40 h a z centra Donovál o 20.30 h. Na sobotňajšie večerné ski-párty zoberie lyžiarov z banskobystrickej stanice o 17.10 h, naspäť sa vracia o 22.00 h.