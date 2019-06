Od júla budú z mosta v Hlohovci vylúčené kamióny

V roku 2021 nastane oprava štyroch okružných križovatiek pred mostom z oboch strán, čo umožní plynulejší prejazd a predíde sa tradičným hlohovským zápcham.

Hlohovec 13. júna (TASR) – Od júla 2019 na nasledujúce dva roky čakajú v Hlohovci automobilistov na moste v smere od Trnavy viaceré obmedzenia. Najaktuálnejším je vylúčenie nákladnej automobilovej dopravy nad 12 ton. Následne príde v roku 2020 k zosilneniu konštrukcie mostného telesa na zníženie jeho záťaže a rozšíreniu komunikácie a v roku 2021 nastane oprava štyroch okružných križovatiek pred mostom z oboch strán, čo umožní plynulejší prejazd a predíde sa tradičným hlohovským zápcham.







Informovali o tom vo štvrtok Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je vlastníkom mosta a investorom stavby, primátor Hlohovca Miroslav Kollár a riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) TTSK Dalibor Trebichalský. Most bol, ako uviedol Trebichalský, postavený v polovici 60. rokov minulého storočia, má dĺžku 348 metrov, šírku 11,5 metra a v súčasnosti je v havarijnom stave v stupni číslo 7. Nehrozí síce jeho zrútenie, ale muselo sa pristúpiť k obmedzeniu nákladnej dopravy. Náhradné trasy pre kamióny povedú zo severu z Hornej Stredy, Piešťan a Lúky, z Trnavy smerom na rýchlostnú cestu R1 a na Nitru. Výnimku z vylúčenia prejazdu mosta budú mať autobusy, smetiari a vozidlá SÚC.



"V čase od 7.00 do 18.00 h prejde podľa našich meraní za každú jednu hodinu mostom 1400 až 1900 vozidiel," dodal riaditeľ SÚC. Tri percentá z toho tvoria podľa slov primátora Hlohovca práve kamióny. Kollára čakajú na tému dopravných obmedzení v meste v týchto dňoch dve stretnutia, so zástupcami dotknutých firiem a s obyvateľmi. "Obmedzenia, samozrejme, nikoho z nás netešia, ale most treba opraviť, aby mohol ďalej slúžiť aj desaťročie," povedal. Opravený most tak umožní dôslednejšie a rýchlejšie sa pripraviť na systémové riešenie situácie - výstavbu druhého mosta cez Váh, s ktorým sa naďalej počíta, a TTSK začína v tomto smere robiť prvé kroky.







Samotná oprava mostného telesa, na krátky čas aj s úplným vylúčením dopravy, čaká Hlohovec podľa Viskupiča na budúci rok. Rozpočet TTSK zhruba s dvoma miliónmi eur na tento projekt počíta, výsledná cena vyjde z verejného obstarávania. V rámci prác vzniknú na moste aj chodníky pre chodcov a cyklistov. Následne mesto Hlohovec v spolupráci s TTSK a so závodmi z priemyselnej zóny upravia dve okružné križovatky pred mostom od Trnavy a dve od Nitry, čím sa upraví ich režim a zlepší sa priepustnosť dopravy na moste.



TTSK, ako informoval Viskupič, zriadi v čase dopravných obmedzení špeciálnu webovú stránku a telefónnu linku, kde bude priebežne informovať verejnosť.