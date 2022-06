Od júla sa v Prešove mení systém triedeného zberu odpadu

Prešov 22. júna (TASR) – V meste Prešov sa od 1. júla mení systém triedeného zberu odpadu. Plasty, kovové obaly a nápojové kartóny sa budú po novom vyhadzovať do toho istého kontajnera. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



"Donedávna fungoval triedený zber tak, že kovové obaly a nápojové kartóny sa hádzali do jedného červeného vreca, respektíve kontajnera. Od júla 2022 sa prechádza na takzvanú trojkombináciu," uviedlo mesto. Zmena súvisí so zavedením zálohovania plastových obalov a plechoviek, čím došlo k poklesu objemu v triedenom zbere.



"Pri triedenom zbere však naďalej platí pravidlo, že je potrebné stlačiť všetko, čo sa dá postláčať. Odpady potom zaberajú v nádobách menej priestoru a vojde sa ich tam viac," pripomenula samospráva.



Podľa mesta sa zavedením nového systému zvýši dostupnosť zberu pre občanov, obsah spoločného vreca alebo kontajnera sa rýchlejšie zaplní, odpad sa po dotriedení rýchlejšie dostane k recyklátorovi, v domácnosti sa budú dať tri zložky zbierať do jedného spoločného vreca alebo nádoby.



V roku 2021 sa v Prešove vyzbieralo 3.667.640 kilogramov vytriedeného odpadu, čo predstavuje viac ako 43 kilogramov na jedného obyvateľa.