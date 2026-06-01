< sekcia Regióny
Od júna nadobúdajú účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice
Nová legislatíva počíta aj s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu MČ na akýkoľvek iný počet.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Od pondelka nadobúdajú účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Po novom má mať každá košická mestská časť (MČ) v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do mestského zastupiteľstva sa na miestnu časť bude hľadieť ako na mestskú časť.
Nová legislatíva tiež počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu MČ na akýkoľvek iný počet.
Zákon rieši aj ustanovenia o nakladaní s majetkom mesta. Stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku znaleckým posudkom pri prevode vlastníctva majetku mesta „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ sa nebude nevyžadovať, ak hodnota majetku mesta neprevyšuje 40.000 eur na základe porovnania s obdobným majetkom mesta alebo mestskej časti alebo inou verejne dostupnou ponukou na predaj obdobnej veci. Stanovenie hodnoty nájomného znaleckým posudkom pri prenechaní majetku mesta do nájmu „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ by sa zase nevyžadovalo v prípadoch, ak hodnota nájomného za celé obdobie neprevýši 50.000 eur na základe preukázateľného porovnania.
Ďalšie zmeny, ktoré prinášajú napríklad možnosť referenda o zmenách v územnom členení Košíc, budú platiť až neskôr. Viaceré ďalšie ustanovenia budú totiž účinné až od spojených samosprávnych volieb, ktoré sa majú konať 24. októbra 2026, respektíve pri ďalších voľbách po tomto termíne. Obyvatelia v referende by mohli rozhodovať o alternatívnom modeli, ktorý by pripravilo mesto Košice po dohode s mestskými poslancami a starostami. Referendum by sa mohlo konať v deň parlamentných volieb v roku 2027.
Ak by referendum nebolo úspešné alebo obyvatelia návrh mesta nepodporia, od roku 2030, (respektíve 2031, ak by sa medzitým schválilo predĺženie volebného obdobia samosprávy obcí na päť rokov) by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri. Cieľom je podľa predkladateľov zabezpečiť, aby sa riešenie témy už ďalej neodkladalo.
Nová legislatíva tiež počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu MČ na akýkoľvek iný počet.
Zákon rieši aj ustanovenia o nakladaní s majetkom mesta. Stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku znaleckým posudkom pri prevode vlastníctva majetku mesta „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ sa nebude nevyžadovať, ak hodnota majetku mesta neprevyšuje 40.000 eur na základe porovnania s obdobným majetkom mesta alebo mestskej časti alebo inou verejne dostupnou ponukou na predaj obdobnej veci. Stanovenie hodnoty nájomného znaleckým posudkom pri prenechaní majetku mesta do nájmu „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ by sa zase nevyžadovalo v prípadoch, ak hodnota nájomného za celé obdobie neprevýši 50.000 eur na základe preukázateľného porovnania.
Ďalšie zmeny, ktoré prinášajú napríklad možnosť referenda o zmenách v územnom členení Košíc, budú platiť až neskôr. Viaceré ďalšie ustanovenia budú totiž účinné až od spojených samosprávnych volieb, ktoré sa majú konať 24. októbra 2026, respektíve pri ďalších voľbách po tomto termíne. Obyvatelia v referende by mohli rozhodovať o alternatívnom modeli, ktorý by pripravilo mesto Košice po dohode s mestskými poslancami a starostami. Referendum by sa mohlo konať v deň parlamentných volieb v roku 2027.
Ak by referendum nebolo úspešné alebo obyvatelia návrh mesta nepodporia, od roku 2030, (respektíve 2031, ak by sa medzitým schválilo predĺženie volebného obdobia samosprávy obcí na päť rokov) by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri. Cieľom je podľa predkladateľov zabezpečiť, aby sa riešenie témy už ďalej neodkladalo.