Od júna v Seredi pokračuje zber pohodených injekčných striekačiek
Autor TASR
Sereď 2. júna (TASR) - Od júna do konca decembra v Seredi v okrese Galanta opäť pokračuje monitoring a odborný zber voľne pohodených injekčných striekačiek. Túto preventívnu službu bude vykonávať občianske združenie (OZ) STORM. Informovala o tom Zuzana Slahučková zo seredskej radnice.
Cieľom aktivity je prispieť k ochrane verejného zdravia a bezpečnosti obyvateľov. Hoci sa podľa mestskej samosprávy pri pravidelnom monitoringu v posledných rokoch nachádzalo len malé množstvo použitých injekčných striekačiek, prevencia má v tejto oblasti nezastupiteľné miesto.
„Verejné zdravie a bezpečnosť obyvateľov musia patriť medzi priority. Nemôžeme sa spoliehať na to, že sa problém nevyskytne. Oveľa zodpovednejšie je konať preventívne a vytvárať podmienky, aby sa prípadné riziká zachytili a odstránili včas. Aj preto mesto podporilo pokračovanie tejto služby v Seredi,“ uviedol tamojší primátor Ondrej Kurbel.
Dôležitou súčasťou projektu je aj spolupráca s verejnosťou. Ak obyvatelia nájdu použitú injekčnú striekačku alebo vedia o lokalite, ktorú by bolo vhodné preveriť, môžu kontaktovať pracovníkov OZ STORM.
