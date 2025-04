Od mája zdražie cestovné na Tatranskej elektrickej železnici

Vysoké Tatry 30. apríla (TASR) - Od štvrtka 1. mája sa bude vo Vysokých Tatrách zvyšovať cestovné na Tatranskej elektrickej železnici (TEŽ) a tiež Ozubnicovej železnici (OŽ). V tejto súvislosti sa na tamojšom mestskom úrade v pondelok (28. 4.) konalo pracovné stretnutie za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy SR Denisy Žilákovej. Iniciatíva Vráťme život Tatrám zvyšovanie cestovného kritizuje. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák upozornil, že cieľom je zlepšenie hromadnej dopravy v Tatrách.



Žiláková mesto informovala, že od júla pribudne v úseku Poprad-Tatry - Starý Smokovec osem nových vlakov a chystá sa tiež vybudovanie nového perónu na Železničnej stanici Štrbské Pleso. To umožní posilnenie na ozubnicovej železnici na úseku Štrba - Štrbské Pleso o ďalších 12 vlakov, ktoré budú v prevádzke od letnej sezóny.



„Cestovné bolo na tratiach TEŽ a ozubnicovej železnici dlhodobo symbolické, od roku 2011 nebola zvýšená cena cestovného a neodrážalo to reálne náklady na kvalitnú prevádzku,“ zdôvodnila Žiláková. Nové opatrenia podľa nej prinesú zjednodušenie tarifného systému a nárast cien pre domácich obyvateľov cez týždenné a mesačné lístky bude podľa nej len minimálny na úrovni dvoch eur. V rámci nových jednorazových a 24-hodinových lístkov bude zahrnutá aj bezplatná preprava bicykla alebo batožiny. „Najviac diskutovaná bola úprava jednorazového cestovného vo výške 50 centov, ktorá za zvýši na štyri eurá. Doteraz ju však využívalo iba 1,5 percenta cestujúcich. Stopercentné zľavy pre deti, žiakov, študentov, dôchodcov a osoby nad 70 rokov zostávajú zachované, ako aj zľavy pre mládež či skupiny,“ dodala štátna tajomníčka.



Cestovanie TEŽ a OŽ bude mať podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Dominika Drevického prehľadnejší a jednoduchší cenník. „Odzrkadľuje sa v ňom obnova celého vozidlového parku, zvýšený záujem cestujúcich a špecifiká horskej dopravy. Prioritou je výhodný 24-hodinový lístok pre návštevníkov a výhodné mesačné lístky pre domácich,“ podotkol. Od 1. júna sa tiež zjednoduší systém SMS lístkov. Na tratiach TEŽ a OŽ bude možné kúpiť SMS sieťové lístky aj s prepravou bicykla či batožiny. Zrušený bude 20-minútový lístok, ktorý bol podľa hovorcu málo využívaný, a zavádza sa nový jednoduchší model platný na tratiach TEŽ, OŽ a osobných vlakov.



Miestna iniciatíva kritizuje, že rokovanie o zdražení cestovného s obyvateľmi bolo účelovo zmarené a mesto rokovalo s kompetentnými bez ich prítomnosti, hoci stretnutie iniciovali. Jej predseda Peter Dzurilla uviedol, že to považujú za hrubé zlyhanie samosprávy. Zároveň avizoval, že pripravujú ďalšie kroky.



Štefaňák dodal, že pracujú na zlepšení dostupnosti vlakov a autobusov. Objasnil, že v súčasnosti je len 20 percent nákladov TEŽ pokrytých z cestovného, čo je podľa neho veľmi málo. „Na leto chystáme množstvo nových spojov, modernizujú sa vozne, budujú nové výhybne, plánuje sa oprava zastávok - na všetko treba peniaze,“ zdôraznil s tým, že jedným zo spôsobov získania financií je práve zvýšenie cestovného. Ubezpečil, že mesto sa tiež snaží sprevádzkovať záchytné parkoviská a aj takto podporiť hromadnú dopravu.



Štátna tajomníčka podotkla, že aktuálne sa pripravuje štúdia uskutočniteľnosti, ktorej cieľom bude nájsť možnosti na ďalšie posilnenie dopravy na sieti TEŽ. Aktuálne je v procese schvaľovania v programe Interreg a žiadateľmi sú Prešovský samosprávny kraj a Malopoľské vojvodstvo v spolupráci s MD a Železnicami SR (ŽSR).



Cieľom podľa nej je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejnej dopravy vo Vysokých Tatrách, garantovať dostupnú dopravu pre miestnych obyvateľov a umožniť ďalšie investície do kvality infraštruktúry v spolupráci so ŽSR. „Úprava cien je tak rozumným kompromisom medzi potrebou rozvoja služieb, férovou cenou pre miestnych obyvateľov a zabezpečením ekologickej budúcnosti regiónu Vysokých Tatier,“ uzavrela Žiláková.