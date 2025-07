Od návštevy svätého Jána Pavla II. v Levoči uplynulo 30 rokov

Prečítajte si aj: UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Pred 30 rokmi navštívil Slovensko obľúbený pápež

Levoča 3. júla (TASR) - Od návštevy svätého Jána Pavla II. na Mariánskej hore v Levoči uplynulo 30 rokov. Táto udalosť sa podľa Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) zapísala do pamäte slovenského národa ako výnimočný duchovný moment. Pápež zavítal medzi státisíce pútnikov, aby spolu s nimi oslávil sviatok Návštevy Panny Márie a odpovedal tak na túžbu veriacich, ktorú mu opakovane vyjadrovali pri audienciách v Ríme volaním - „Svätý Otče, do Levoče“.Levoča bola záverečnou zastávkou počas jeho druhej pastoračnej návštevy Slovenska v roku 1995. Svätý Otec tam celebroval svätú omšu, obklopený pútnikmi zo Slovenska, Poľska i ďalších krajín. V homílii sa zamýšľal nad tajomstvom návštevy, ako o ňom rozjímame v radostnom ruženci, a spomínal na duchovný zápas národov počas komunistického útlaku.uviedla TK KBS.Pápežova prítomnosť v Levoči bola podľa kancelárie silným gestom podpory veriacim, ktorí dlhé roky aj počas totality putovali na toto miesto. Vysoký počet mladých pútnikov bol vtedy znakom duchovného odporu a túžby po slobode. Kardinál Jozef Tomko neskôr pripomenul, že Ján Pavol II. sa v Levoči cítil ako doma - medzi „svojimi Goralmi“ a s výhľadom na tatranské štíty, ktoré dôverne poznal z poľskej strany.Po svätej omši pápež pokračoval do Vysokých Tatier, kde strávil krátky čas v súkromí na Sliezskom dome. Tam symbolicky požehnal horolezecké lano a čakan - nástroje záchranárov, čím vyjadril úctu a vďaku aj tým, ktorí chránia život v náročných podmienkach. Mikuláš Michelčík, ktorý v tej dobe pôsobil v Štátnych lesoch Tatranského národného parku, sa s pápežom stretol osobne a podľa vlastných slov má na toto stretnutie krásne spomienky. „uviedol Michelčík pre TASR.V Levoči si toto jubileum pripomínajú aj počas tradičnej Levočskej púte. Vo Vysokých Tatrách sa pri príležitosti návštevy koná počas celého roka viacero podujatí.priblížil primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák. Nedávno tiež do pamätníka najväčšej leteckej tragédie vo Vysokých Tatrách, pri ktorej zahynulo sedem členov posádky záchranárskeho vrtuľníka, osadili relikviu pápeža Jána Pavla II.