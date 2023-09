Vodiči, pozor: Od nedele bude zakázané parkovať na chodníkoch

Bratislava 25. septembra (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Bratislave pripomína vodičom, že od nedele (1. 10.) začne platiť novela zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovanie na chodníkoch. Vyzýva ich preto, aby auto preparkovali už skôr. Vyhnú sa tak pokutám. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová. Prvé oznamy očakáva, zo skúseností z minulosti, už krátko po polnoci.



"Očakávame, že prípadov, ktorými sa budeme musieť zaoberať v prvé mesiace, bude tak veľa, že budeme musieť priorizovať tie, pri ktorých dochádza priamo k ohrozeniu života a zdravia ľudí," skonštatovala Krajčovičová s poukázaním na nebezpečné parkovanie vozidiel na a pri priechodoch pre chodcov, jazdu po chodníkoch alebo cyklochodníkoch či parkovanie v križovatkách.



Všetky prijaté oznámenia na nedodržiavanie pravidiel budú preverované a zistené porušenia riešené zákonným spôsobom. Využívať bude polícia najmä inštitút objektívnej zodpovednosti, keď príde pokuta majiteľovi vozidla na adresu trvalého bydliska. V tomto prípade je výška sankcie pevne stanovená na 78 eur. Ak ju uhradí do 15 dní od jej doručenia, znižuje sa dve tretiny sumy, teda na 52 eur.



"V prípade riešenia priestupku priamo na mieste sa pokuta v blokovom konaní môže vyšplhať do výšky 50 eur. V prípade závažného dopravného priestupku hrozí bloková pokuta do 150 eur," podotkla Krajčovičová.



Mestská polícia v súčasnosti analyzuje vyťaženie hliadok s tým, že plánuje posilniť denné služby, aby vedela zvládnuť nápor volajúcich. Momentálne tiež vyhodnocuje, v ktorých oblastiach je situácia s parkovaním vozidiel na chodníkoch najkritickejšia, teda kde najviac ohrozujú chodcov. Na tieto úseky sa bude zameriavať intenzívnejšie. V týchto dňoch zároveň prebieha informačná kampaň.



Väčšina chodníkov a obrubníkov nebola konštruovaná na záťaž, ktorú spôsobujú vodiči. Výsledkom sú podľa polície zničené obrubníky a popraskaný asfalt, ktorý znepríjemňuje chôdzu a výrazne sťažuje pohyb peším, najmä rodičom s kočíkmi alebo ľuďom na vozíčkoch. Chodníky, ktoré ničia ťažké vozidlá, sú zároveň finančnou záťažou pre obce a mestá, ktoré musia do ich rekonštrukcie investovať výrazne viac peňazí.



Zákaz parkovania na chodníkoch bude platiť celoplošne. Výnimkou budú len úseky, na ktorých to umožní príslušné dopravné značenie alebo dopravné zariadenie. Parkovať na chodníkoch budú môcť aj naďalej bicykle, kolobežky (aj s pomocným motorčekom) a motocykle, pri ktorých ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.