Od nedele bude v Trenčíne nový cestovný poriadok prímestskej dopravy

Trenčín 9. decembra (TASR) - V nedeľu 10. decembra vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Okrem nových spojov a lepšej dopravnej obslužnosti prináša aj revolučný nočný spoj či taktovú dopravu na vybraných trasách. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



Pozitívne zmeny pocítia najmä cestujúci okresov Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Prievidza, nové spoje budú vyrážať aj z Nového Mesta nad Váhom. Novinkou je nočný spoj premávajúci z piatka na sobotu z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou a taktové spojenia, pri ktorých autobusy určitej linky jazdia po sebe v presných časových rozstupoch.



"Zmeny cestovných poriadkov prinášajú pre dopravcu výzvu v zabezpečení organizácie dopravy. Záleží nám, aby sme poskytli čo najlepšie služby a dostupnosť spojov. Veríme, že úpravou cestovných poriadkov sme sa čo najviac priblížili požiadavkám cestujúcich," uviedla Linda Delgado Turcerová zo SAD Prievidza.



Cieľom optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy je podľa Christiána Didiho z odboru dopravy Úradu TSK obmedzenie súbežných a menej využívaných spojov a vytvorenie nových spojov, ktoré cestujúcim chýbajú.



"Týmto spôsobom sa nám darí zlepšovať dopravnú obslužnosť nielen medzi významnými sídlami, ale aj do vybraných obcí. V konečnom dôsledku docielime zefektívnenie prímestskej autobusovej dopravy na území TSK a zvýšime perspektívu pre vytvorenie udržateľnej verejnej dopravy, ktorá zlepší možnosti cestovania," zdôraznil Didi.