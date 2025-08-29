< sekcia Regióny
Od nedele budú motoristom k dispozícii všetky vetvy križovatky Lamač
Otvorenie zjazdu z D2 a výjazdu na D2 si podľa NDS vyžiada zmenu dopravných značení.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Na diaľnici D2 v križovatke Lamač v Bratislave dokončili technické práce. Uzávera dvoch vetiev križovatky sa skončí v nedeľu (31. 8.). Návrat do pôvodného dopravného režimu si však vyžiada lokálne obmedzenia na diaľnici D2 v sobotu (30. 8.) aj v nedeľu. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Počas letných mesiacov sa v križovatke Lamač (Diamant) úspešne podarilo rozšíriť a spevniť zemné teleso, komplexne vymeniť verejné osvetlenie aj informačný systém diaľnice. Súbežne sa v rozšírení krajnice položili nové konštrukčné a asfaltové vrstvy, zároveň sa uložili nové mobilné protihlukové steny,“ priblížila NDS. Investičný riaditeľ NDS Július Mihálik tvrdí, že sa podarila logisticky extrémne komplikovaná etapa v rámci modernizácie najvyťaženejšieho úseku diaľnice D2.
Otvorenie zjazdu z D2 a výjazdu na D2 si podľa NDS vyžiada zmenu dopravných značení. Počas soboty od 8.00 h budú v lokalite križovatky Lamač prebiehať obmedzenia. Práce sú naplánované tak, aby nemuselo dôjsť k uzavretiu diaľnice, doprava bude vedená vždy minimálne v jednom jazdnom pruhu, uviedli diaľničiari. Apelujú preto na motoristov, aby pri ceste po tomto úseku zdvojnásobili pozornosť. „Na tempe prác sa však môže podpísať daždivé počasie, ktoré by skomplikovalo vyznačovanie vodorovných dopravných značení,“ dodala NDS.
Zároveň informovala, že práce na modernizácii D2 budú pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. V rámci prác na podloží budúcich protihlukových stien sa modernizuje staré vybavenie diaľnice. Počas minulého roka sa podarilo komplexne zrekonštruovať odvodňovací systém tohto úseku D2. Súbežne sa vymieňa staré verejné osvetlenie, ktoré zvýši bezpečnosť dopravy dominantne v blízkosti obývaných častí mesta, vysvetlila diaľničná spoločnosť. Súčasťou projektu je podľa nej aj výmena informačného systému diaľnice, výmena bezpečnostných prvkov a realizácia nových asfaltových vrstiev na krajniciach.
K uzavretiu zjazdu z D2 na II/505 v smere na Česko a výjazdu z II/505 na D2 v smere do Bratislavy v križovatke Lamač došlo začiatkom júla tohto roka. Uzavretie vetiev bolo nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti ako pracovníkov, tak motoristov.
