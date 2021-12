Od nedele nastanú zmeny v bratislavskej MHD i v regionálnej doprave

Bratislava 7. decembra (TASR) - Pre celoštátne zmeny cestovných poriadkov dôjde od nedele (12. 12.) k úpravám cestovných poriadkov v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) i v regionálnej autobusovej doprave v okolí Bratislavy. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) a Bratislavská integrovaná doprava (BID), koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.



Bratislavský mestský dopravca avizuje zriadenie novej zastávky "Kútiky", ktorá pribudne na MHD linke číslo 35. Bude umiestnená na zrekonštruovanom nadjazde ponad Karloveskú ulicu a zlepšiť tak má prestupovanie z autobusovej dopravy na električkovú v smere do Dúbravky i v smere do centra. "Súčasťou zastávky na tomto moste sú aj nové chodníky a výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup k električkám," spresnil hovorca DPB Martin Chlebovec.



K zlepšeniu dopravy majú prispieť aj úpravy cestovných poriadkov na linkách MHD číslo 65, 90, 52 a 56. DPB na základe vyhodnotenia predchádzajúcich zmien na linke 65 dopĺňa spoje v rannej špičke tak, aby interval desať minút bol v čase približne od 6.00 do 8.30 h z obidvoch konečných zastávok.



"Na linke číslo 90 prichádza k úprave cestovného poriadku na základe vyhodnotení vyťaženosti jednotlivých spojov a tiež na základe podnetov cestujúcich. Málo využívané spoje v okrajových častiach dňa budú presunuté v prospech odpoludňajšej dopravnej špičky," spresnil hovorca dopravného podniku.



Pre každoročnú zmenu cestovného poriadku v železničnej doprave prichádza k úprave odchodov na MHD linke číslo 52 tak, aby jej spoje aj naďalej nadväzovali na zastávke "Stanica Vajnory" na príchody a odchody vlakov. Prioritne v smere a zo smeru Senec. "V tejto súvislosti bude upravený aj cestovný poriadok MHD linky číslo 56, ktorá s linkou číslo 52 tvorí v úseku Východné – Rača spoločnú striedavú obsluhu tejto oblasti," podotkol Chlebovec.



V rámci regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji dôjde k najzásadnejším zmenám cestovných poriadkov v okolí Malaciek, a to najmä pre zásadnú zmenou časových polôh vlakov pre pripravovanú rozsiahlu modernizáciu železničnej trate. "Úpravy cestovných poriadkov v ďalších oblastiach reagujú na zmeny grafikonu vlakovej dopravy a vylepšujú obslužnosť v regióne," spresnila BID.



V okolí Pezinka nastanú drobné časové posuny pre zlepšenie nadväzností s vlakmi, lepšie rozvrhnutie spojov a pridanie spojov večer v úseku Modra – Bratislava. Na linke 545 v úseku Pezinok – Šenkvice – Vištuk bude pridaný poobedný spoj pre školákov. Pre okolie Senca a Šamorína pôjde o drobné časové posuny pre zlepšenie nadväzností s vlakmi a drobné časové posuny na spojoch zabezpečujúcich dochádzku žiakov do a zo škôl.