CESTUJÚCI AUTOBUSMI: Trnavský kraj mení svoje cestovné poriadky

Trnava 9. decembra (TAS) – Od nedele 12. decembra 2021 vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky prímestských autobusových liniek v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Čas odchodu spojov si obyvatelia môžu skontrolovať na weboch dopravcov Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



„Ide o pravidelnú zmenu, ktorá sa deje každý december. Vypočuli sme našich obyvateľov a množstvo z ich podnetov sme zapracovali do nových cestovných poriadkov. Zamerali sme sa na to, aby prímestské autobusy boli dostupnejšie a lepšie nadväzovali na ďalšie formy dopravy,“ uviedol Viskupič.



Obyvatelia kraja mali možnosť pripomienkovať aktuálne platné cestovné poriadky počas septembra. TTSK následne podnety spracoval, prerokoval so zmluvnými dopravcami a časť z nich použil pri tvorbe nových cestovných poriadkov. „Reflektovali sme aj na nový grafikon vlakov a snažili sme sa zosúladiť prestupy v jednotlivých uzloch. Nové cestovné poriadky sú zverejnené aj v autobusových staniciach a na zastávkach,“ doplnila Eva Pišová, poverená riadením odboru dopravnej politiky Úradu TTSK.