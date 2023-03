Od nedele sa mení cestovný poriadok v Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica 2. marca (TASR) – Od nedele 5. marca dôjde k zmene cestovných poriadkov na 34 linkách prímestskej autobusovej dopravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Nové spoje pribudnú aj ako náhrada za štátom zrušené vlaky. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Úradu BBSK Lenka Štepáneková s tým, že kraj k tomu pristúpil na základe požiadaviek zamestnávateľov, starostov i samotných cestujúcich.



"Nový autobusový spoj pribudne v pracovných dňoch z Lučenca o 21.30 h do Fiľakova ako náhrada za zrušené večerné vlakové spojenia na tejto trase. Pribudne aj spoj na trase Rimavská Sobota – Lučenec v nedeľu, s odchodom z Lučenca o 15.05 h. Späť z Rimavskej Soboty pôjde o 16.00 h s príchodom do Lučenca o 16.40 h, kde bude zabezpečený prípoj na spoj o 16.50 h do Banskej Bystrice," konštatoval riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK Miroslav Vyka.



Ako pokračoval, novovytvorené autobusové spojenie bude i na trase Hnúšťa – Zvolen cez Kokavu nad Rimavicou, kde vytvorili nadväznosť cez víkendy, s odchodom o 16.05 h z Hnúšte a príchodom 18.25 h do Zvolena. Zavádza sa tiež nový spoj z obce Beluja o 5.12 h k doplneniu spojenia do Banskej Štiavnice aj počas školských prázdnin.



"K väčším úpravám dochádza na linkách 601458, 605402 a 610413 k doplneniu obsluhy zamestnávateľa Continental Automotive Systems Slovakia. S tým súvisia úpravy na linke 601457 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom," dodal Vyka.



V cestovných poriadkoch ostatných autobusových liniek dochádza prevažne k zmenám časových polôh spojov, kraj preto odporúča, aby si cestujúci svoje spojenie overili.



K niektorým zmenám príde aj v prípade osobnej vlakovej dopravy. Na základe objednávky ministerstva dopravy sa zavádza nový nedeľný vlak R 863 s odchodom zo Zvolena o 5.16 h a príchodom do Banskej Bystrice o 5.43 h. Rovnako aj vlak R 860 s odchodom z Banskej Bystrice o 20.12 h s príchodom do Zvolena o 20.35 h, ktorý bude premávať denne.