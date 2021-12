Od nového roka bude nepočujúcim v Banskej Bystrici pomáhať tlmočník

Banská Bystrica 14. decembra (TASR) – Obyvateľom so sluchovým a rečovým znevýhodnením bude od 1. januára budúceho roka na šiestich miestach v Banskej Bystrici pomáhať online tlmočník do posunkového jazyka. Aplikáciu do mobilných telefónov nainštalujú aj príslušníkom mestskej polície (MsP), na ktorých sa budú môcť nepočujúci obrátiť so žiadosťou o pomoc. TASR o tom v utorok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



„Som rada, že po niekoľkomesačných rokovaniach bude táto služba v meste pre ľudí so sluchovými problémami realizovaná, zo slov sa stanú činy. Oceňujem úsilie zainteresovaných v aktívnom hľadaní riešení, ktoré sa pri nastavení procesu vyskytli, a rok 2022 sa začne pozitívne komunikáciou aj pre týchto ľudí,“ reagovala vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.



Tlmočník, nepočujúci klient a zamestnanec mestského úradu budú v spojení cez tablet, ktorý podľa potreby zobrazí buď prepis textu, alebo pretlmočený text do posunkovej reči.



Tablet bude k dispozícii v klientskom centre spolu s matrikou, v historickej radnici, v informačnom centre, školskom úrade, v turistickom informačnom centre a v Agentúre sociálnych služieb v Banskej Bystrici.



Celoslovenskou novinkou je, že aplikácia bude okrem kontaktných miest nainštalovaná aj v mobilných telefónoch MsP. Nepočujúci sa môže v prípade potreby obrátiť s konkrétnou požiadavkou na jej príslušníkov priamo v teréne. V rámci Slovenska ide o pilotný projekt.



„Príslušníci MsP, ktorí sú priamo v uliciach nášho mesta, budú môcť aj pomocou zavádzanej služby byť nielen bližšie k nepočujúcim obyvateľom a návštevníkom mesta, ale hlavne im podajú pomocnú ruku, ak sa dostanú do situácie, keď budú potrebovať v reálnom čase pomôcť,“ konštatoval náčelník MsP v Banskej Bystrici Ivan Holík.



„Teší nás, že úrad spúšťa v neľahkej epidemickej situácii, keď sa nosia rúška a respirátory na tvárach, čo znemožňuje nepočujúcim čítanie z úst hovoriaceho, online tlmočenie. Je to krok k odbúraniu komunikačných bariér, ktoré výrazne pociťujú nepočujúci Banskobystričania. Veríme, že sa online tlmočenie zavedie aj v iných inštitúciách," dodal predseda Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku František Bartoš.