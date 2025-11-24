Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. november 2025Meniny má Emília
< sekcia Regióny

Od nového roka začne fungovať Sociálny podnik mesta Liptovský Mikuláš

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Podľa primátora Jána Blcháča je primárnym cieľom vytvárať merateľný pozitívny sociálny vplyv.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 24. novembra (TASR) - Od nového roka spúšťa svoju činnosť Sociálny podnik mesta Liptovský Mikuláš. Ako informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, prácu v ňom nájdu aj zdravotne znevýhodnení a zraniteľní obyvatelia. Vedenie podniku vyhlásilo výberové konanie a hľadá prvých zamestnancov.

„Aktuálne plánujeme prijať dve upratovačky, dvoch údržbárov a jedného administratívneho pracovníka. Noví zamestnanci pomôžu pri čistiacich a upratovacích prácach, kontrole a údržbe detských ihrísk, pokosia či namaľujú lavičky,“ uviedol konateľ spoločnosti Jaromír Kudláček.

Podľa primátora Jána Blcháča je primárnym cieľom vytvárať merateľný pozitívny sociálny vplyv. „V sociálnom podniku budeme zamestnávať minimálne 30 percent znevýhodnených a zraniteľných. Vytvoríme tak pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí tvoria vysoký podiel v skupine nezamestnaných. Aj týmto spôsobom plánujeme rozvíjať náš sociálny program, zvýšiť dostupnosť komunálnych služieb a lepšie využívať ľudské zdroje,“ vysvetlil Blcháč.

Výhodou sociálneho podniku sú možnosti čerpania príspevkov od štátu na mzdy a náklady až do troch štvrtín z ceny práce jednotlivých skupín zdravotne znevýhodnených obyvateľov.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?