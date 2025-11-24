< sekcia Regióny
Od nového roka začne fungovať Sociálny podnik mesta Liptovský Mikuláš
Podľa primátora Jána Blcháča je primárnym cieľom vytvárať merateľný pozitívny sociálny vplyv.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 24. novembra (TASR) - Od nového roka spúšťa svoju činnosť Sociálny podnik mesta Liptovský Mikuláš. Ako informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, prácu v ňom nájdu aj zdravotne znevýhodnení a zraniteľní obyvatelia. Vedenie podniku vyhlásilo výberové konanie a hľadá prvých zamestnancov.
„Aktuálne plánujeme prijať dve upratovačky, dvoch údržbárov a jedného administratívneho pracovníka. Noví zamestnanci pomôžu pri čistiacich a upratovacích prácach, kontrole a údržbe detských ihrísk, pokosia či namaľujú lavičky,“ uviedol konateľ spoločnosti Jaromír Kudláček.
Podľa primátora Jána Blcháča je primárnym cieľom vytvárať merateľný pozitívny sociálny vplyv. „V sociálnom podniku budeme zamestnávať minimálne 30 percent znevýhodnených a zraniteľných. Vytvoríme tak pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí tvoria vysoký podiel v skupine nezamestnaných. Aj týmto spôsobom plánujeme rozvíjať náš sociálny program, zvýšiť dostupnosť komunálnych služieb a lepšie využívať ľudské zdroje,“ vysvetlil Blcháč.
Výhodou sociálneho podniku sú možnosti čerpania príspevkov od štátu na mzdy a náklady až do troch štvrtín z ceny práce jednotlivých skupín zdravotne znevýhodnených obyvateľov.
„Aktuálne plánujeme prijať dve upratovačky, dvoch údržbárov a jedného administratívneho pracovníka. Noví zamestnanci pomôžu pri čistiacich a upratovacích prácach, kontrole a údržbe detských ihrísk, pokosia či namaľujú lavičky,“ uviedol konateľ spoločnosti Jaromír Kudláček.
Podľa primátora Jána Blcháča je primárnym cieľom vytvárať merateľný pozitívny sociálny vplyv. „V sociálnom podniku budeme zamestnávať minimálne 30 percent znevýhodnených a zraniteľných. Vytvoríme tak pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí tvoria vysoký podiel v skupine nezamestnaných. Aj týmto spôsobom plánujeme rozvíjať náš sociálny program, zvýšiť dostupnosť komunálnych služieb a lepšie využívať ľudské zdroje,“ vysvetlil Blcháč.
Výhodou sociálneho podniku sú možnosti čerpania príspevkov od štátu na mzdy a náklady až do troch štvrtín z ceny práce jednotlivých skupín zdravotne znevýhodnených obyvateľov.