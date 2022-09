Od nového školského roka dôjde v prešovskej MHD k niekoľkým zmenám

Prešov 4. septembra (TASR) - Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) prechádzajú na školský režim, od pondelka 5. septembra dôjde aj k niekoľkým zmenám. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Tomek s tým, že na cesty sa vrátia školské spoje a na viacerých linkách vstúpia do platnosti upravené cestovné poriadky.



"Zmeny v premávke počas pracovných dní sa dotknú liniek číslo 1, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 23, 28, 32, 32A, 36 a 39. Cestovné poriadky ostatných liniek MHD neboli pre režim školských pracovných dní upravované. Počas víkendových dní a sviatkov zostávajú bez zmeny cestovné poriadky všetkých liniek MHD," priblížil Tomek s tým, že z dôvodu slabého vyťaženia boli zrušené školské spoje A, K a J - ruší sa spoj o 16.00 h zo Základnej školy Ľubotice. Zároveň bude zrušená obsluha zastávky Správa diaľnic školskými spojmi C a D.



V obci Vyšná Šebastová, kde premáva linka číslo 13, dôjde k zriadeniu nových zastávok MHD. Pôvodná zastávka Vyšná Šebastová sa premenuje na Športový areál. Okrem toho pribudnú na trase tri úplne nové zastávky. Nová konečná zastávka Vyšná Šebastová sa bude nachádzať pri križovatke s komunikáciou do Teriakoviec.



Výmenu cestovných poriadkov na dotknutých zastávkach MHD realizuje Dopravný podnik mesta Prešov v týchto dňoch. Apeluje na cestujúcich, aby si pozorne všímali dátum ich platnosti. "Jednotlivé oznamy budú zverejnené aj na LCD monitoroch v autobusoch a trolejbusoch. Bližšie informácie nájdu cestujúci na webovej stránke dopravného podniku," upozornil hovorca.