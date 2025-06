Od novembra bude regulované parkovanie na žilinskom sídlisku Solinky

Žilina 24. júna (TASR) - Žilinská samospráva od 1. novembra rozšíri reguláciu statickej dopravy aj na sídlisko Solinky. Mestskí poslanci na utorkovom rokovaní zastupiteľstva 26 hlasmi schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest.



Solinky sú v poradí druhým žilinským sídliskom so zavedeným regulovaným parkovaním. Budú tu platiť rovnaké pravidlá, ako platia od začiatku roka na sídlisku Hájik. Spoplatnené bude parkovanie v pracovných dňoch od 17.00 h do 7.00 h, počas víkendov a štátnych sviatkov bude parkovanie bezplatné. Ceny ročných kariet pre rezidentov sú nižšie ako v centrálnej časti mesta, pre prvé auto bola schválená cena 20 eur a pre druhé auto 100 eur.



Mestské zastupiteľstvo schválilo aj doplnenie ustanovenia o návštevníckych hodinách do VZN. Majiteľ ročnej rezidentskej karty získa 150 hodín na bezplatné parkovanie svojich návštev. Schválený bol tiež pozmeňovací návrh poslanca Františka Talapku, ktorý umožní viacčlenným domácnostiam zakúpiť si aj rezidentskú kartu pre v poradí tretie vozidlo.