Od odhalenia pamätníka generála M. R. Štefánika prešlo už 100 rokov

Myjava 15. júla (TASR) - Pamätník generála Milana Rastislava Štefánika na námestí v Myjave oslávil v týchto dňoch 100 rokov od jeho odhalenia. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Základný kameň pamätníka položili 5. mája 1921 a náklady na jeho vybudovanie dosiahli hodnotu 130.000 korún. "Pôvodný odhad bol pritom o viac ako polovicu nižší, a tak získať potrebné financie na túto stavbu nebolo vôbec jednoduché. Za iniciatívou vybudovať na Myjave pamätník rodákovi z neďalekých Košarísk, ktorý mal ku kopaničiarskemu mestu vždy blízky vzťah, stála miestna organizácia Sokola," uviedol Hrin.



Financie sa napokon podarilo získať. "Viac ako 30.000 korún poslali myjavskí rodáci z Ameriky z mesta Little Falls, Obecná rada Myjavy prispela sumou 10.000 korún, realizovala sa zbierka po celom Slovensku, predávali sa pohľadnice i odznaky," informoval hovorca mesta.



Návrh kubistického pamätníka pripravil modranský architekt Čenek Vořech, realizáciu mal na starosti sochár Rudolf Březa z Ostravy. "Materiál na pamätník do kopaničiarskeho kraja priviezli až z Prahy vlakom do Brezovej pod Bradlom a odtiaľ ho potom prepravili na Myjavu. Za zmienku stojí aj fakt, že vtedajšie ministerstvo dopravy poskytlo na prepravu materiálu po železnici zľavu 75 percent," doplnil Hrin.



Jedinečnosť pamätníka tkvie nielen v jeho originálnom stvárnení. "Ale aj v tom, že bol vôbec prvý a ako jediný v niekdajšom Československu od svojho odhalenia prežil na pôvodnom mieste bez ujmy všetky režimy. A to aj tie, ktoré pozornosti občanov Štefánikovej osobnosti rozhodne nepriali," uviedol Hrin.