< sekcia Regióny
Od októbra budú v Poprade fungovať už len štyri pobočky pošty
Opatrenie súvisí s transformáciou SP, ktorú mesto podľa primátora nevie ovplyvniť.
Autor TASR
Poprad 30. septembra (TASR) - Od októbra budú v najväčšom meste pod Tatrami fungovať už len štyri pobočky Slovenskej pošty (SP). Po utorkovom rokovaní primátora Popradu Antona Danka s generálnym riaditeľom SP Vladislavom Kupkom o tom mesto informovalo na sociálnej sieti.
Opatrenie súvisí s transformáciou SP, ktorú mesto podľa primátora nevie ovplyvniť. Od stredy 1. októbra tak budú v meste fungovať iba štyri prevádzky, a to hlavná pošta na Mnoheľovej ulici, ďalej na Juhu III., na železničnej stanici a v Matejovciach. Snahou mesta bolo podľa primátora zachovať pobočky aj na sídlisku Západ a v obchodnom centre Výkrik na sídlisku Juh. „Transformácia Slovenskej pošty prebieha podľa stanoveného harmonogramu na celom Slovensku. V niektorých iných mestách veľkosťou podobných Popradu sú na tom ešte horšie. Je to jav nezvratný, aj transformácia pošty totiž reaguje na konsolidáciu verejných financií. Toto je jeden z konkrétnych výsledkov. Samosprávy, žiaľ, nemajú žiadnu možnosť toto ovplyvniť,“ skonštatoval Danko.
Mesto dodalo, že pobočky, ktoré zostali, kapacitne posilnili a taktiež sa rozšírili otváracie hodiny. Bude otvorených viac priehradiek, dá sa teda očakávať, že plynulosť vybavenia klientov bude rýchlejšia ako doposiaľ. Kupko ubezpečil, že sieť doručovateľov ostáva v platnosti a každý tak bude mať naďalej k dispozícii svojho poštára či poštárku. „Dá sa cez nich vybaviť až 90 percent vecí, kvôli ktorým chodili ľudia do kamenných pobočiek. Poštári sú vybavení novými mobilnými zariadeniami, cez ktoré sa dá napríklad aj zaplatiť poštová poukážka, či zaslať list alebo balíček. Dávam do pozornosti aj naše digitálne služby a mobilnú aplikáciu či alternatívne poštové body, akými sú napr. balíkoboxy a iné výdajné miesta,“ upozornil generálny riaditeľ SP.
Samospráva bude v priebehu jesene verejnosť postupne informovať o nových, moderných technológiách a produktoch SP, ktoré budú môcť Popradčania využívať.
Opatrenie súvisí s transformáciou SP, ktorú mesto podľa primátora nevie ovplyvniť. Od stredy 1. októbra tak budú v meste fungovať iba štyri prevádzky, a to hlavná pošta na Mnoheľovej ulici, ďalej na Juhu III., na železničnej stanici a v Matejovciach. Snahou mesta bolo podľa primátora zachovať pobočky aj na sídlisku Západ a v obchodnom centre Výkrik na sídlisku Juh. „Transformácia Slovenskej pošty prebieha podľa stanoveného harmonogramu na celom Slovensku. V niektorých iných mestách veľkosťou podobných Popradu sú na tom ešte horšie. Je to jav nezvratný, aj transformácia pošty totiž reaguje na konsolidáciu verejných financií. Toto je jeden z konkrétnych výsledkov. Samosprávy, žiaľ, nemajú žiadnu možnosť toto ovplyvniť,“ skonštatoval Danko.
Mesto dodalo, že pobočky, ktoré zostali, kapacitne posilnili a taktiež sa rozšírili otváracie hodiny. Bude otvorených viac priehradiek, dá sa teda očakávať, že plynulosť vybavenia klientov bude rýchlejšia ako doposiaľ. Kupko ubezpečil, že sieť doručovateľov ostáva v platnosti a každý tak bude mať naďalej k dispozícii svojho poštára či poštárku. „Dá sa cez nich vybaviť až 90 percent vecí, kvôli ktorým chodili ľudia do kamenných pobočiek. Poštári sú vybavení novými mobilnými zariadeniami, cez ktoré sa dá napríklad aj zaplatiť poštová poukážka, či zaslať list alebo balíček. Dávam do pozornosti aj naše digitálne služby a mobilnú aplikáciu či alternatívne poštové body, akými sú napr. balíkoboxy a iné výdajné miesta,“ upozornil generálny riaditeľ SP.
Samospráva bude v priebehu jesene verejnosť postupne informovať o nových, moderných technológiách a produktoch SP, ktoré budú môcť Popradčania využívať.