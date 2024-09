Od októbra spustia v Liptovskom Hrádku opravy ciest

Liptovský Hrádok 27. septembra (TASR) - Opravy ciest druhej a tretej triedy v Liptovskom Hrádku spustia od 1. októbra. Informovali o tom z tamojšej radnice s tým, že počas prác treba počítať so zdržaním spojov.



Práce budú spočívať v odfrézovaní obrusnej vrstvy, vo výškovej úprave kanalizačných poklopov, šácht a vpustí, v dočistení a kladení asfaltovej vrstvy. "V novembri ešte zrealizujú zálievky a vodorovné dopravné značenie. Prvé práce by mali trvať zhruba dva týždne. Cesty by mali byť prejazdné v jednom pruhu so zdržaním stále, aj počas asfaltovania," uviedli z radnice.



Verejnosť vyzvali na dodržiavanie dočasného dopravného značenia, pokynov a určených obchádzok. Termíny jednotlivých opráv zverejnila samospráva na svojom webe.