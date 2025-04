Od piatka do nedele bude v Bratislave uzavretá ulica Pri mlyne

Bratislava 4. apríla (TASR) - Od piatka do nedele (6. 4.) do 22.00 h bude uzavretá ulica Pri mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Dôvodom je búranie starého mosta, ktorý sa nachádza na pôvodnej trase diaľnice D1 a prechádza ponad ulicu Pri mlyne. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.



„V súvislosti s týmto dopravným obmedzením bude umožnený vjazd a výjazd na čerpaciu stanicu a tiež vjazd a výjazd do záhradkárskej osady v smere do a z mestskej časti Vajnory,“ priblížili policajti. Obchádzková trasa bude podľa nich riadne vyznačená dopravným značením.



Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia, prípadne odporúča využiť alternatívne trasy.