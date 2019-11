Od piatka večera do pondelka rána bude výluka autobusov v Jarovciach

Bratislava 8. novembra (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Jarovce bude od piatka 23.30 h do pondelka (11. 11.) 04.00 h výluka autobusov MHD. Obmedzenia súvisí s výstavbou diaľnice D4, keďže v tom čase je naplánovaná úplná uzávera cesty III/1020 Jarovce – Petržalka. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.



Dotknuté linky MHD budú pre toto obmedzenie presmerované na náhradné trasy. Do Jaroviec zabezpečí dopravca náhradnú dopravu. "Autobusy 90, 91 a N91 nebudú premávať cez Jarovce. Ich trasa bude centrum - Petržalka - Rusovce - Čunovo. Neobslúžia zastávky Jarovce-záhrady, Strelnica, Píla, Jarovce, Sady, Kovácsova a Vývojová. Prestup na náhradnú dopravu bude možný na zastávke Gerulata," upozorňuje DPB.



Náhradný autobus X91 bude premávať po trase Železničná stanica Rusovce - Gerulata - Jarovce - Píla. Prestup na denné autobusy do centra Bratislavy bude možný na zastávke Gerulata. Nočný náhradný autobus NX91 Bude premávať po trase Petržalka Jasovská - Rusovce - Jarovce - Píla. Prestup na nočné autobusy do centra mesta bude možný na zastávke Jasovská. "Upozorňujeme, že zastávky Strelnica a Jarovce, záhrady nebudú obsluhované žiadnou linkou," podotkol DPB.