VODIČI POZOR: Stará Senecká cesta bude od piatka do stredy neprejazdná

Bratislava 27. augusta (TASR) – Od piatka (28. 8.) od 22.00 h do stredy (2. 9.) do 4.00 h úplne uzavrú starú Seneckú cestu I/61 pri veľkoobchode Metro. Na svojom webe o tom informuje hlavný zhotoviteľ bratislavského nultého obchvatu - spoločnosť D4R7 Construction.



Dôvodom uzávery cesty sú stavebné práce súvisiace s výstavbou diaľnice D4 a rekonštrukciou cesty I/61.



Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky.



Projekt zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami.