Od polnoci sa uzavrú zjazdy z Prístavného mosta z Petržalky

Bratislava 7. augusta (TASR) – Od piatkovej polnoci sa v hlavnom meste uzavrú zjazdy z Prístavného mosta z Petržalky v smere na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu. Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu i linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) bude viesť cez Most Apollo, Košickú a Prievozskú ulicu.



"Uzávera je súčasťou prác D4R7 na výstavbe mimoúrovňovej križovatky Prievoz a na rekonštrukcii existujúceho mostného telesa na križovatke," informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. "Predpokladaný termín znovuotvorenia zjazdov je stanovený na 31. marca 2021," dodala.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) pripúšťa i termín december 2020, aspoň v prípade zjazdu na Slovnaftskú ulicu, ktorý plánuje pre spoje MHD využiť s tým, že sa budú otáčať na nasledujúcom kruhovom objazde. "Je možné, že sa vtedy spustí aj zjazd na Bajkalskú ulicu, avšak nejde o zhotoviteľom garantovaný termín," ozrejmil dopravca v diskusii pod oznamom na sociálnej sieti.



Obmedzenie znamená obchádzku cez Most Apollo, Košickú a Prievozskú ulicu, túto trasu budú využívať aj linky MHD 96, 196 a 98.



Linky 96 a 196 v smere Letisko/ŽST Nové Mesto budú stáť na zástavke Miletičova na Prievozskej ulici, naopak, z trasy je vynechaná zastávka Prístavný most. Linka 98 v smere OD Slimák bude stáť na zástavke Miletičova i dočasne zriadenej zastávke Prievozská (zastávka regionálnej autobusovej dopravy), nebude stáť na zastávke Prístavný most.



Celý popis pozmenených trás je na webe DPB.