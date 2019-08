Od polnoci začne na moste do Hlohovca platiť výluka pre nákladné autá

O polnoci z nedele na pondelok 12. augusta začína v Hlohovci na moste ponad Váh platiť výluka nákladnej dopravy nad 12 ton. Dôvodom je havarijný stav mostného telesa.

Hlohovec 11. augusta (TASR) – O polnoci z nedele na pondelok 12. augusta začína v Hlohovci na moste ponad Váh platiť výluka nákladnej dopravy nad 12 ton. Dôvodom je havarijný stav mostného telesa. Výluka bude platiť do času zrealizovania komplexnej rekonštrukcie, jej termín však nateraz nie je určený. Pre osobnú dopravu bude most naďalej otvorený, rovnako ako pre autobusy, vozidlá údržby ciest a s komunálnym odpadom.



"Pre ostatné vozidlá sú určené obchádzkové trasy," informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Južná obchádzková trasa vedie cez Šulekovo - Leopoldov (cesta II/513) – diaľničnú križovatku Hlohovec (diaľnica D1) - diaľničnú križovatku Trnava (diaľnica D1) - diaľničnú križovatku Šintava (rýchlostná cesta R1) – Sereď ( cesta I/62, Šintava) – Dvorníky, Bojničky (cesta II/507) do Hlohovca. Severná obchádzka je na trase Šulekovo (cesta II/513)– Leopoldov (cesta III/1319) – Drahovce (cesta I/61) – Piešťany, Nové Mesto nad Váhom (cesta I/61) - Rakoľúby (cesta II/515) - Hrádok, Lúka, Banka (cesta II/507) – Ratnovce, Sokolovce, Jalšové, Koplotovce (cesta II/507) – Hlohovec. Celková dĺžka obchádzky je 87,4 km. Obchádzka z opačnej strany je totožná.



Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako vlastník pripravuje komplexnú rekonštrukciu cestného mosta. Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia. Tá určí celý potrebný rozsah rekonštrukčných prác, ako aj ich časový harmonogram.



Most bol vybudovaný v rokoch 1962 až 1964, má dĺžku 348 metrov. Intenzita dopravy v tomto mieste dosahuje v pracovných dňoch od 7.00 do 18.00 h 1400 až 1900 vozidiel za hodinu.