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Od polovice septembra bude popradská linka MHD premávať na letisko
MHD bude v prevádzke od 17. septembra a cestujúci tak budú mať zabezpečené pohodlné spojenie medzi letiskom, mestom a nadväzujúcou autobusovou alebo železničnou dopravou.
Autor TASR
Poprad 27. júla (TASR) - Od polovice septembra bude mesto Poprad s letiskom spájať nová linka mestskej hromadnej dopravy (MHD). Prostredníctvom videa na sociálnej sieti o tom informoval primátor Popradu Anton Danko s tým, že linka bude premávať medzi letiskom a autobusovou stanicou v čase príletov a odletov pravidelných liniek do Prahy a poľského mesta Gdansk.
„Zhruba pred štyrmi mesiacmi sme sa stretli s vedením letiska, na stretnutí nás požiadali, aby sme riešili aj prípoj autobusu z mesta pre cestujúcich, ktorí priletia do Popradu. V pondelok sme sa dohodli a od prvého letu do Gdanska už bude fungovať linka MHD z autobusovej stanice na letisko a späť,“ uviedol primátor.
MHD bude v prevádzke od 17. septembra a cestujúci tak budú mať zabezpečené pohodlné spojenie medzi letiskom, mestom a nadväzujúcou autobusovou alebo železničnou dopravou. Výkonný riaditeľ letiska Ján Pitoňák opatrenie zdôvodnil tým, že záujem o lety do Popradu sa zvyšuje, a tak bolo potrebné zabezpečiť pravidelný autobusový spoj. „Je tu pohyb ľudí, je tu premávka, to letisko je živé a je potrebné pomôcť aj s dopravou. Našli sme výborného partnera v meste Poprad. Máme za sebou mesiace rokovaní o tom, ako prispôsobiť grafikon potrebám letiska, harmonogramu leteckých spojení a zároveň aj možnostiam mesta,“ dodal.
Pravidelná linka do Gdanska, ktorú letisko prevádzkovalo koncom minulého a v prvej polovici tohto roka, začne opäť premávať od polovice septembra. Pravidelné lety do Prahy spustia po 15 rokoch od októbra.
„Zhruba pred štyrmi mesiacmi sme sa stretli s vedením letiska, na stretnutí nás požiadali, aby sme riešili aj prípoj autobusu z mesta pre cestujúcich, ktorí priletia do Popradu. V pondelok sme sa dohodli a od prvého letu do Gdanska už bude fungovať linka MHD z autobusovej stanice na letisko a späť,“ uviedol primátor.
MHD bude v prevádzke od 17. septembra a cestujúci tak budú mať zabezpečené pohodlné spojenie medzi letiskom, mestom a nadväzujúcou autobusovou alebo železničnou dopravou. Výkonný riaditeľ letiska Ján Pitoňák opatrenie zdôvodnil tým, že záujem o lety do Popradu sa zvyšuje, a tak bolo potrebné zabezpečiť pravidelný autobusový spoj. „Je tu pohyb ľudí, je tu premávka, to letisko je živé a je potrebné pomôcť aj s dopravou. Našli sme výborného partnera v meste Poprad. Máme za sebou mesiace rokovaní o tom, ako prispôsobiť grafikon potrebám letiska, harmonogramu leteckých spojení a zároveň aj možnostiam mesta,“ dodal.
Pravidelná linka do Gdanska, ktorú letisko prevádzkovalo koncom minulého a v prvej polovici tohto roka, začne opäť premávať od polovice septembra. Pravidelné lety do Prahy spustia po 15 rokoch od októbra.