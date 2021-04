Bratislavský kraj od pondelka obnovuje regionálnu dopravu

Bratislava 25. apríla (TASR) – Na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa od pondelka (26. 4.) obnovuje regionálna doprava. Regionálne autobusové linky Slovak Lines zaradené do integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) budú v pracovných dňoch premávať už podľa štandardného cestovného poriadku. Pre zlepšujúcu sa situáciu, uvoľňovanie opatrení a postupný návrat detí do škôl sa končí doteraz platný prázdninový režim. Niektoré linky sa obnovia.



Všetky predmetné linky regionálnej autobusovej dopravy budú po novom premávať podľa cestovných poriadkov platných pre režim školský rok. Premávať budú opäť spoje označené v cestovných poriadkoch poznámkou X10, naopak, spoje označené poznámkou X11 nebudú premávať. Obnoví sa tiež premávka linky 510 z Bratislavy do Svätého Jura a linka 715 premávajúca na trase Miloslavov - Dunajská Lužná - Kalinkovo – Hamuliakovo. Tie premávajú výhradne počas pracovných dní školského roka.



Oproti aktuálnemu stavu dôjde k zvýšeniu ponuky spojov o viac ako desať percent. A to najmä v čase prepravnej špičky a na zabezpečenie základnej obsluhy škôl. Pre cestujúcich však platí naďalej povinnosť nosiť respirátor.