Od pondelka budú rekonštruovať cestu cez Pezinskú Babu

Bratislava 5. mája (TASR) - Cestu cez Pezinskú Babu budú od pondelka (8. 5.) rekonštruovať. Obnovovať sa bude úsek cesty II/503 Pezinok – Pernek v dĺžke asi 7,4 kilometra. Vodiči musia rátať s obmedzením dopravy cez horský priechod. TASR o tom informovali z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



"Rekonštrukcia bude pozostávať z lokálneho frézovania povrchu cesty s cieľom upravenia pozdĺžneho a priečneho sklonu do požadovaného tvaru," priblížila hovorkyňa kraja Lucia Forman. Súčasne sa položí nová asfaltobetónová vrstva vozovky z odolnejších modifikovaných asfaltov. Použitá bude aj technológia recyklácie za horúca na mieste.



Práce sa budú realizovať ako "pohyblivé pracovisko" s čiastočnou uzáverou dopravy v polovičnom profile cesty s riadením dočasnou cestnou svetlenou signalizáciou. Stavebné práce by mali byť ukončené do júna.