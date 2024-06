Od pondelka dochádza k úprave cestovných poriadkov MHD v Bratislave

Bratislava 30. júna (TASR) - Od pondelka (1. 7.) dôjde v Bratislave k úprave cestovných poriadkov liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). V pracovných dňoch budú premávať podľa cestovného poriadku platného pre pracovne dni - školské prázdniny. Zároveň nebude premávať študentská linka 7. Tento režim bude platiť do 30. augusta. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár.



Na linke 33 nahradí mestský dopravca najstaršie trolejbusy mladšími. "Zmena vozidiel so sebou prinesie aj zmenu grafikonu, kratšie trolejbusy budú premávať častejšie. Cestovné poriadky liniek 32 a 33 budú pri cestách z Dlhých dielov naďalej koordinované," priblížil Vozár.



Od pondelka dôjde aj k úprave trás a cestovných poriadkov vybraných liniek. Na linke 29 (Malá scéna - Riviéra - Devín - Devínska Nová Ves, Opletalova) má dôjsť k zlepšeniu intervalu počas pracovných dní.



Na autobusovej linke 30 príde k lokálnej úprave trasy v Lamači. Odklonená bude z Vrančovičovej ulice cez Podháj, v rámci Lamača bude premávať po trase Nemocnica Bory - Hodonínska - Podháj - obratisko Lamač - Podháj - Segnáre - Tesco Lamač. Cestujúci smerujúci z Lamača na Patrónku tak budú využívať zastávky MHD v zhodnom smere, ako v súčasnosti obsluhuje linka 63 smerujúca na Patrónku. Zároveň bude linka 30 premávať počas pracovných dní v úseku Lamač - Patrónka častejšie.



Linka 70 bude v smere do centra mesta obsluhovať novú zastávku Lúčna v lokalite Nový Ružinov.



Linka 147 bude premávať po upravenej trase Hodžovo nám. - Šulekova - Havlíčkova - Kalvária - Prokopa Veľkého - Depo Hroboňova. Prestup na trolejbusové linky sa takto presunie z Búdkovej k Depu Hroboňova.



Upravená bude aj doba prevádzky účelových liniek 25, 26 a 92 v sobotu.



Nové cestovné poriadky budú vydané aj pre ďalšie linky. Drobné zmeny v odchodoch majú podľa dopravného podniku odzrkadľovať aktualizáciu jazdných dôb.