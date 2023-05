Od pondelka dôjde k úplnej uzávere mosta Lendak - Tatranská Kotlina

Lendak 28. mája (TASR) - Od pondelka (29. 5.) dôjde k úplnej uzávere mosta Lendak - Tatranská Kotlina. Dôvodom je jeho rekonštrukcia. Pre TASR to uviedla Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Obchádzková trasa povedie cez obce Výborná, Slovenská Ves a Spišská Belá. Ako na sociálnej sieti uviedol starosta Lendaku Miroslav Koščák, obchádzka predstavuje približne 17 kilometrov. Po odklonenej trase bude premávať aj autobusová doprava medzi Lendakom a Tatranskou Kotlinou.



Okresný úrad Poprad povolil zhotoviteľovi uzáveru do konca novembra. "Tento most je v havarijnom stave, úplnej uzávere sa nedá vyhnúť," dodal Koščák.



Zmluva o dielo medzi Správou a údržbou ciest PSK a firmou Eurovia SK bola uzavretá ešte vlani na prelome mája a júna. Práce približne za 877.000 s DPH sa tak začínajú po roku od jej podpisu. "Realizácia stavebných prác na dotknutom mostnom objekte nebola začatá z dôvodu doplnenia potrebných povolení dotknutých organizácií, ako aj z dôvodu trvajúcej zimnej údržby," vysvetlila Lehotská.