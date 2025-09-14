< sekcia Regióny
Od pondelka dôjde k uzávere časti Cintorínskej ulice v Košiciach
So stavebnými prácami sa začne v utorok (16. 9.), pričom by mali trvať do konca októbra.
Autor TASR
Košice 15. septembra (TASR) - Od pondelka (15. 9.) dôjde k uzávere časti Cintorínskej ulice v Košiciach. Motoristi na tejto ulici zároveň nebudú môcť parkovať. Dôvodom obmedzení je súvislá oprava cesty. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.
So stavebnými prácami sa začne v utorok (16. 9.), pričom by mali trvať do konca októbra. Rozdelené budú na dve etapy. „V prvej etape, od 15. septembra do 10. októbra, bude uzavretá pravá časť Cintorínskej ulice v smere od Južnej triedy k cintorínu. Doprava bude presmerovaná na druhú časť ulice, ktorá bude obojsmerná. Počas druhej etapy prác, od 10. do 31. októbra, sa uzavrie druhá časť Cintorínskej ulice a doprava bude presmerovaná na novú časť vozovky,“ spresňuje mesto.
Chodci podľa neho budú môcť naďalej využívať existujúci chodník, pričom obmedzenia nastanú len na nevyhnutý čas, a to pri frézovaní existujúcej vozovky a počas kladenia nových asfaltových vrstiev.
Práce sú súčasťou ďalšej etapy súvislých opráv ciest a chodníkov, s ktorým mesto Košice začalo koncom augusta. Stavebný ruch je viditeľný na časti Rastislavovej ulice v mestskej časti (MČ) Juh, na vnútornej Americkej triede na Sídlisku Ťahanovce a na ulici Za štadiónom v MČ Sever.
