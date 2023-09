Od pondelka dôjde k zmenám v MHD, ale aj k zmene dopravy na nábreží

Bratislava 3. septembra (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) v Bratislave začne od pondelka (4. 9.) jazdiť opäť v režime pracovný deň - školský rok. Výnimkou budú linky 31, 39, 87, 131 a 184. Obnoví sa tiež premávka linky 7. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB). K zmenám v doprave dôjde na nábreží v Starom Meste.



"Keďže sa vysokoškolský akademický rok začína až 18. septembra, do tohto dátumu zostávajú linky 31, 39 a 87 premávať v režime pracovný deň - školské prázdniny," vysvetľuje DPB. Študentské posilové linky začínajú svoju sezónu 17. septembra, v prípade linky 131 a 184 v pondelok 18. septembra.



V nadväznosti na augustové zmeny MHD dôjde zároveň od pondelka k úprave trás liniek 23, 63 a 96 a školského spoja 14. Konkrétne zmeny sú zverejnené na webe mestského dopravcu. Zmeny, konkrétne časové, sa dotknú aj liniek 70 a 77. "Na linkách dôjde k drobným posunom v časoch odchodov spojov pre zlepšenie nadväznosti liniek na zastávke Vlčie Hrdlo," podotýka DPB.



Hlavné mesto zároveň so začiatkom nového školského roka pripomína aj zmeny pre vodičov. K jednej z výrazných dôjde na nábreží a Dostojevského rade, kde začne platiť nová organizácia dopravy. Dôvodom je aj nová cykloinfraštruktúra, ktorú mesto vybudovalo medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím.



Pre vozidlá zostane po novom v tomto úseku jeden jazdný pruh v každom smere. "Zrušené budú ľavé odbočenia cez električkovú koľaj na Kúpeľnú ulicu a Fajnorovo nábrežie, pretože spôsobovali zdržania pre ostatné vozidlá," poznamenal hovorca Bratislavy Peter Bubla. V úseku na Dostojevského rade medzi Landererovou ulicou a Šafárikovým námestím sa zároveň mení značenie jazdných pruhov a pribudne zmiešaný bus-cyklo pruh.



Magistrát preto odporúča tým, ktorí nábrežie zvykli využívať autom len na prejazd, aby využili iné, vhodnejšie trasy na tranzit. Rovnaký počet vozidiel pri menšom počte pruhov na Vajanského nábreží by totiž mohol znamenať problémy. Ako jednu z alternatívnych možností uvádza trasu po Einsteinovej ulici, ktorá je na tranzit dimenzovaná. Trasa po nábreží je síce podľa hlavného mesta na vzdialenosť kratšia, ale je zaťažená križovatkami a svetelnou signalizáciou.



K zmene pre autá dôjde aj na opravenej Košickej ulici, ktorá bude opäť sprejazdnená od Mlynských nív v smere na Miletičovu ulicu.