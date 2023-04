Cestujúci hromadnou dopravou v Košiciach musia rátať s obmedzeniami

Košice 15. apríla (TASR) - Od pondelka 17. apríla budú musieť cestujúci hromadnou dopravou v Košiciach rátať s obmedzeniami. Špecialistka pre styk s verejnosťou Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Bujňáková informovala, že od 4. hodiny dôjde k vylúčeniu premávky po Važeckej ulici.



"Týka sa to úseku od križovatky s Raketovou ulicou po križovatku s Galaktickou ulicou. Dôvodom je rekonštrukcia cesty, obmedzenie bude trvať približne tri mesiace," uviedla Bujňáková. Pre výstavbu dôjde k presunu električkových aj autobusových zastávok Važecká do obratiska električiek. Električkové linky 1, 3, 9 a R2 tam budú mať presunutú výstupnú aj nástupnú zastávku. Autobusové linky 28, 37, 52, N7 budú mať zastávku presunutú do obratiska električiek, vedľa dočasnej električkovej zastávky. Týka sa to tiež autobusovej linky 52, pričom zastávka bude využívaná v oboch smeroch. "Autobusové linky 28, 37 a N7 budú mať zároveň na tomto mieste výstupnú zastávku," dodala Bujňáková.



Z dôvodu rekonštrukčných prác pri cintoríne v Košickej Novej Vsi budú platiť obmedzenia na linkách číslo 20, 32 a RA7. Linky v smere do Košickej Novej Vsi budú premávať po svojej štandardnej trase. V smere z tejto mestskej časti budú vynechávať zastávku Košická Nová Ves, cintorín. Zastávka Mliečna bude presunutá na Ulicu svätého Ladislava. V tomto prípade treba podľa Bujňákovej rátať s obmedzeniami až do odvolania.