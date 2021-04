Od pondelka sa obnoví regionálna doprava v Bratislavskom kraji

Bratislava 23. apríla (TASR) – Na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa od pondelka (26. 4.) obnovuje regionálna doprava. Regionálne autobusové linky Slovak Lines zaradené do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) budú v pracovných dňoch premávať už podľa štandardného cestovného poriadku. Pre zlepšujúcu sa situáciu, uvoľňovanie opatrení a postupný návrat detí do škôl sa končí doteraz platný prázdninový režim. Niektoré linky sa obnovia. Pre cestujúcich platí naďalej povinnosť nosiť respirátor.



"Uvoľňovanie protipandemických opatrení však posledné dni prinieslo na cesty desaťtisíce áut a dlhé kolóny, od ktorých sme si už odvykli. Preto je veľmi dôležité, aby sme čo najviac využívali verejnú dopravu. Len tak bude na cestách menej áut. Aj preto naplno obnovujeme regionálnu autobusovú dopravu," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Všetky predmetné linky regionálnej autobusovej dopravy budú po novom premávať podľa cestovných poriadkov platných pre režim školský rok. Premávať budú opäť spoje označené v cestovných poriadkoch poznámkou X10, naopak, spoje označené poznámkou X11 nebudú premávať. Obnoví sa tiež premávka linky 510 z Bratislavy do Svätého Jura a linka 715 premávajúca na trase Miloslavov - Dunajská Lužná - Kalinkovo – Hamuliakovo. Tie premávajú výhradne počas pracovných dní školského roka.



Návrat prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy v pracovných dňoch do štandardného režimu víta aj Bratislavská integrovaná doprava (BID) ako organizátor IDS BK. "Oproti aktuálnemu stavu dôjde k navýšeniu ponuky spojov o viac ako desať percent, najmä v čase prepravnej špičky a k zabezpečeniu základnej obsluhy škôl v rámci celého územia IDS BK," poznamenala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID. Kompletné cestovné poriadky dopravcov sú zverejnené na webovej stránke www.idsbk.sk.



Zlepšenie situácie pozitívne vníma aj Slovak Lines - ako jediný dopravca, ktorý zabezpečuje spojenie medzi Bratislavou, centrom Viedne a letiskom Schwechat. S ďalším uvoľňovaním opatrení očakáva zvýšený záujem aj o cestovanie na medzinárodných linkách.



"Spoje do Viedne a na letisko Schwechat budeme postupne navyšovať a veríme, že by sme sa v priebehu niekoľkých mesiacov mohli priblížiť k pôvodnej frekvencii spojov každú hodinu," priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Labant. Podotkol, že po zrušení obmedzení medzinárodnej autobusovej dopravy platných v Maďarsku očakáva aj návrat k pravidelnej linke do Budapešti a na priľahlé letisko. Cestovné poriadky autobusového prepravcu sú na webe www.slovaklines.sk.