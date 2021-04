Od pondelka sa začínajú zápisy do MŠ v pôsobnosti mesta Košice

Košice 30. apríla (TASR) – Zápisy do košických materských škôl (MŠ) na nasledujúci školský rok sa začnú v pondelok (3. 5.) a potrvajú zväčša do stredy (5. 5.). Rovnako ako vlani sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti budúcich škôlkarov. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že kapacity sú dostatočné.



„Rodič alebo iný zákonný zástupca zapíše dieťa do príslušnej MŠ elektronicky alebo doručením vyplnenej žiadosti poštou. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast vrátane údajov o povinnom očkovaní dieťaťa,“ uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová s tým, že žiadosť je možné priniesť aj osobne. Z preventívnych dôvodov však rodičom budúcich škôlkarov odporúčajú, aby prihlášky podávali inou ako osobnou formou. Konkrétny termín a podmienky podávania žiadostí má každá MŠ zverejnené na vlastnej webovej stránke alebo na informačnej tabuli vo svojich priestoroch. Riaditelia MŠ po overení všetkých údajov rozhodnú o prijatí dieťaťa do 15. júna.



Mesto pripomína, že oproti minulosti bude posledný ročník MŠ v zmysle novely zákona o výchove a vzdelávaní povinný pre všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta oslávia piate narodeniny. Keďže v ich prípade platí povinnosť predškolského vzdelávania, budú prijímané prednostne podľa miesta trvalého bydliska. Následne budú do tried zaraďovať aj mladšie deti od troch rokov. „Predpokladáme, že tak ako doteraz bude možné v MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti umiestniť všetky deti, ktorých rodičia si podali prihlášku. V ojedinelých prípadoch sa napríklad z dôvodu menšej kapacity niektorej škôlky môže stať, že práve tá nebude môcť prijať všetkých záujemcov. Rodičom bude potom ponúknutá iná MŠ v najbližšom okruhu, ktorú môžu ich deti navštevovať,“ spresnila vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková s tým, že kapacitné možnosti vo väčšine MŠ umožňujú prijímať aj dvojročné deti, ktoré nepoužívajú plienky, alebo deti s trvalým pobytom v okolitých obciach.



V tomto školskom roku v košických MŠ otvorili celkovo 276 tried, ktoré navštevuje 5537 detí. V budúcom školskom roku vďaka rozšíreniu kapacít v MŠ Húskova a MŠ Galaktická pribudnú ďalšie triedy.



Okrem 56 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v Košiciach nachádza aj šesť MŠ, ktorých zriaďovateľom je mestská časť (MČ) Staré Mesto, a jedna MŠ zriadená MČ Šaca. V meste sa nachádza aj 22 súkromných a osem cirkevných MŠ, ktoré majú rôznych zriaďovateľov.