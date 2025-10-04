< sekcia Regióny
Od pondelka sa začne oprava komunikácie v obci Malinovo
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Od pondelka (6. 10.) začne Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s opravou dvojkilometrového úseku cesty druhej triedy v intraviláne obce Malinovo (okres Senec). „Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu komunikácie, zvýšenie bezpečnosti premávky a komfortu vodičov i chodcov,“ uviedla hovorkyňa kraja Lucia Forman.
Priblížila, že stavebné práce zahŕňajú výmenu asfaltu, vystuženie trhlín i zrealizovanie nového vodorovného dopravného značenia. „Premávka bude vedená v obmedzenom režime, v polovičnom profile s čiastočnou uzáverou,“ dodala Forman.
