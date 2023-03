Od pondelka sa začne v B.Bystrici modernizácia semaforov na ceste I/66

Banská Bystrica 17. marca (TASR) – Na piatich svetelných križovatkách na ceste I/66 v Banskej Bystrici sa od pondelka (20. 3.) začne s modernizáciou semaforov. Vybudovaný systém inteligentného riadenia dopravy podľa najmodernejších európskych kritérií má zlepšiť dopravnú situáciu na ceste popri Hrone, ktorá je najvyťaženejším úsekom v meste pod Urpínom. Zároveň zvýši plynulosť cestnej premávky, ako aj bezpečnosť a komfort cestujúcich i peších. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



Zhotoviteľ začne s prácami pri obchodnom centre Terminal a postupne bude pokračovať v smere do centra mesta až po úsek pred kruhovým objazdom pri Europe. Stavebné práce sa majú realizovať prevažne v nočných hodinách, v čase od 23.00 do 4.00 h.



Modernizácia sa bude týkať návestidiel, rozvodov, detektorov, radičov aj stožiarov. Okrem iného bude na každej križovatke vybudovaný kamerový systém a na priechode pre chodcov na Národnej ulici nainštalujú cestnú meteostanicu, ktorá bude monitorovať povrch vozovky.



Samospráva na tento účel získala v minulom roku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 743.000 eur.



"Súčasťou projektu bude tiež dynamické riadenie križovatiek, ktoré zvýši ich priepustnosť a zároveň umožní preferenciu vozidiel verejnej dopravy. V pláne máme aj prípravu projektov rekonštrukcie zvyšných šiestich križovatkových cestných signalizácií, ktoré na území mesta spravujeme. Zároveň chceme prebudovať dve ďalšie križovatky, ktoré by mali vyriešiť dopravnú situáciu pri obchodnom centre Point alebo na Kyjevskom námestí," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Mesto upozorňuje vodičov, aby sa pripravili na obmedzenia, keď semafory na jednotlivých križovatkách nebudú fungovať. Dopravu okrem dočasného dopravného značenia bude v čase špičky riadiť dopravná polícia.