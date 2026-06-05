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Od pondelka spustia v Smoleniciach obnovu odvodnenia komunikácií

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Práce sa uskutočnia po kratších úsekoch počas čiastočnej uzávery.

Autor TASR
Smolenice 5. júna (TASR) - Od pondelka sa začnú práce na obnove odvodňovacích zariadení pri cestách II/502 (ulica SNP) a III/1290 (ulica Kpt. Nálepku) v obci Smolenice v okrese Trnava. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

„Súčasťou stavebných prác bude obnova cestnej priekopy a nadväzujúcich častí vozovky v celkovej dĺžke približne 400 metrov,“ priblížila krajská samospráva.

Práce sa uskutočnia po kratších úsekoch počas čiastočnej uzávery. Doprava povedie striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená bude dočasným dopravným značením.

V čase dopravných špičiek môže dôjsť ku krátkodobému zdržaniu v trvaní niekoľkých minút. Stavebné práce potrvajú predbežne do 15. augusta 2026. Zhotoviteľom je spoločnosť CS.
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