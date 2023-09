Od pondelka treba v Bratislave počítať so zhustenou premávkou

Bratislava 3. septembra (TASR) - Začiatok školského roka býva spojený s výrazným nárastom počtu áut. Od pondelka (4. 9.) treba preto počítať so zhustenou premávkou. Upozorňuje na to Mestská polícia (MsP) v Bratislave, ktorá vyzýva na zvýšenie opatrnosti. Hliadky budú opäť dohliadať na bezpečnosť chodcov pred školami. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Vodičom opätovne upozorňuje, aby mysleli na bezpečnosť chodcov a na priechodoch im dávali prednosť. Na mimoriadnu opatrnosť apeluje najmä v okolí školských zariadení, kde bude zvýšený pohyb detí. "Neprekračujte maximálnu povolenú rýchlosť," odkazuje.



Vodiči by nemali zabúdať dávať prednosť aj spojom mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktoré vychádzajú zo zastávok. Ohľaduplní by mali byť aj k ostatným motoristom na cestách. Odporúča im tiež, aby do cieľa vyštartovali s časovým predstihom, čím sa vyhnú zbytočným stresovým situáciám.



"Ak prichádzate do Bratislavy autom, radíme zaparkovať na záchytných parkoviskách a na presun po meste ďalej využívať linky verejnej dopravy," pripomína mestská polícia.



Na rodičov zasa apeluje, aby si s deťmi pred pondelkovou cestou do školy zopakovali zásady prechádzania cez priechody pre chodcov.