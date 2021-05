Od pondelka v Trenčíne obmedzia prístup na Matúšovu ulicu

Trenčín 28. mája (TASR) – Od pondelka (31. 5.) obmedzia v Trenčíne prístup na Matúšovu ulicu vedúcu na Trenčiansky hrad. Dôvodom je rekonštrukcia verejného vodovodu a kanalizácie. Obmedzenia budú trvať do konca roka.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, práce sa začnú v pondelok na Mierovom námestí v mieste pripojenia na Matúšovu ulicu, pokračovať budú postupne k Trenčianskemu hradu. Pracovať sa podľa nej bude len v pracovných dňoch od 7.00 do 18.00 h. Zhotoviteľ akceptuje aj prípadnú požiadavku na prerušenie stavebných prác počas letnej turistickej sezóny.



„Vodovodné a kanalizačné potrubia na Matúšovej ulici sú v nevyhovujúcom technickom stave na hranici životnosti. Podľa informácií z Trenčianskych vodární a kanalizácií v miestach od farského kostola k Mierovému námestiu pribudne nová dažďová kanalizácia, budú do nej zvedené dažďové vody zo spevnených plôch,“ informovala Ságová.



Počas rekonštrukcie treba počítať s obmedzeným prístupom na Matúšovu ulicu pre motorové vozidlá aj pre peších. Prejazd záchranných zložiek a zásobovania bude premostením výkopu trvale zabezpečený. Prístup pre peších zostáva voľný cez Ulicu Marka Aurélia, Vojtecha Zamarovského a cez Farskú ulicu farskými schodmi.



„Počas rekonštrukčných prác v réžii Trenčianskych vodární a kanalizácií sa pripojí svojou investíciou aj mesto Trenčín, ktoré na Matúšovej ulici zabezpečí nové verejné osvetlenie, chráničky nízkeho napätia a nové odpadkové koše,“ uzavrela hovorkyňa s tým, že od soboty (29. 5.) začne k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu voziť verejnosť aj turistický vláčik.