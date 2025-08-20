< sekcia Regióny
Od pondelka v Trnave platí spoločný predplatný lístok na MHD a RAD
Platiť začne spoločný sedemdňový, 30-dňový, 90-dňový, 180-dňový študentský a 365-dňový PCL KOMBI.
Autor TASR
Trnava 20. augusta (TASR) - Cestovanie autobusovou dopravou bude v Trnave od pondelka 25. augusta jednoduchšie. Cestujúci si budú môcť zakúpiť spoločný predplatný cestovný lístok (PCL KOMBI) pre mestskú hromadnú dopravu (MHD) a regionálnu autobusovú dopravu (RAD). Jeho zavedenie odsúhlasilo v júni Mestské zastupiteľstvo v Trnave i Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Platiť začne spoločný sedemdňový, 30-dňový, 90-dňový, 180-dňový študentský a 365-dňový PCL KOMBI. Osoby nad 63 a 70 rokov si budú môcť kúpiť SeniorPas 63+ a SeniorPas 70+. Výhľadovo je v pláne i zavedenie spoločných jednorazových cestovných lístkov, ktoré budú akceptovať všetci regionálni autobusoví dopravcovia v kraji.
„Cieľom je ponúknuť verejnosti jednoduchšie, lacnejšie a pohodlnejšie cestovanie autobusmi. Zároveň chceme motivovať obyvateľov, ktorí dochádzajú do Trnavy zo Smoleníc, Špačiniec alebo z Bučian, k využívaniu verejnej dopravy,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Nový PCL KOMBI bude platiť u dopravcu Arriva Trnava na spoje regionálnej autobusovej dopravy a mestskej autobusovej dopravy na území krajského mesta. SeniorPas 63+ a SeniorPas 70+ umožní cestujúcim už od začiatku využívať regionálne linky všetkých troch dopravcov v kraji.
