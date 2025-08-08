< sekcia Regióny
Od pondelka začnú meniť priechod na Tománkovej ulici v Bratislave
Na priechode vymenia asfalt i obrubníky, položia tiež zámkovú výstražnú a vodiacu dlažbu pre nevidiacich.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava začne v pondelok 11. augusta práce na debarierizácii priechodu pre chodcov pri zastávke MHD Tománkova na Dlhých dieloch. Informuje o tom mestská časť Bratislava-Karlova Ves.
„Práce potrvajú päť týždňov do 15. septembra,“ spresňuje samospráva. Dopĺňa ďalej, že na priechode vymenia asfalt i obrubníky, položia tiež zámkovú výstražnú a vodiacu dlažbu pre nevidiacich.
„Pre chodcov bude počas rekonštrukcie vyznačený náhradný priechod a koridor. Presunutá bude aj zastávka MHD a dočasne bude zúžený jazdný pruh,“ upozorňuje mestská časť.
