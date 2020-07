Od pondelka začnú opravovať Balkánsku ulicu v Bratislave

Bratislava 12. júla (TASR) - V bratislavských Rusovciach začnú od pondelka (13. 7.) do nedele (19. 7.) opravovať Balkánsku ulicu, a to v úseku od Vývojovej ulice po železničné priecestie v smere na bratislavské Jarovce. Pre práce bude Balkánska ulica zjednosmernená v smere z Rusoviec do Jaroviec a obchádzková trasa v opačnom smere (smer Rusovce) bude viesť po Jantárovej. Informuje o tom na sociálnej sieti hlavné mesto.



Linky MHD 90, 91, 191 a N91 budú v čase opráv zo zastávky Slnečnice premávať priamo na zastávku Vývojová, ktorá bude v náhradnej polohe v križovatke cesty I/2 a Balkánskej. "Od zastávky Gerulata sa napoja na svoju štandardnú trasu. Neobslúžia zastávky Jarovce, záhrady až Kovácsova. V smere z Rusoviec na Jasovskú sa ich trasa nemení," spresnila samospráva.



Linka N91 (okrem odchodu o 03.55 h z Jasovskej do Čunova) bude premávať po svojej štandardnej trase po zastávku Jarovce a následne zastaví až na zastávke Vývojová a v náhradnej polohe v križovatke cesty I/2 a Balkánskej. "Neobslúži zastávky Sady a Kovácsova. V smere na Jasovskú pôjde bezo zmeny trasy," podotklo mesto.



Dočasná náhradná autobusová linka X91 bude premávať zo Železničnej stanice (ŽST) Rusovce po trase liniek 90, 91 a 191 cez Jarovce po zastávku Jarovce, záhrady a ďalej cez zastávku Vývojová (v náhradnej polohe v križovatke cesty I/2 a Balkánskej) späť na ŽST Rusovce.