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Od pondelka začnú s obnovou hlavného ťahu medzi Pezinkom a Vinosadmi
Stavebné práce si vyžiadajú čiastočné dopravné obmedzenia, dopravu budú riadiť regulovčíci.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začne od pondelka (3. 8.) s rekonštrukciou cesty II/502 medzi Pezinkom a Vinosadmi. Práce na tomto hlavnom ťahu sa majú týkať takmer dvojkilometrového úseku od križovatky s Mýtnou ulicou pri cintoríne v Pezinku po križovatku na Pezinskú Babu. Stavebné práce majú trvať do 23. augusta, v prípade nepriaznivého počasia do 30. augusta. Rozdelené budú na etapy, vyžiadajú si aj dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
V intraviláne Pezinka, od cintorína po križovatku ciest II/502 a II/503, budú kompletne vymenené asfaltové vrstvy. Obnovou prejde aj okružná križovatka, kde okrem povrchu vymenia aj poškodené obrubníky. Po ukončení asfaltérskych prác prejdú úpravou krajnice, obnovené bude vodorovné aj zvislé dopravné značenie a osadené budú nové smerové stĺpiky.
Stavebné práce si vyžiadajú čiastočné dopravné obmedzenia, dopravu budú riadiť regulovčíci.
V plánovanom termíne od 17. do 20. augusta sa budú práce týkať úseku cesty od kruhovej križovatky v smere na Vinosady. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu z Vinosadov do Pezinka. V opačnom smere, z Pezinka do Vinosadov, povedie obchádzková trasa po cestách II/135, II/134 a II/502 cez Šenkvice a Modru. Z Pezinskej Baby bude doprava vedená po obchádzkovej trase cez ulice Cajlanská a Rázusova.
Autobusové linky 506, 540, 550, 555 a 565 budú v smere do Modry premávať obchádzkou cez miestne komunikácie Silvánová - Hroznová - Trnavská - Generála Pekníka - Cajlanská - Doktora Bokesa - cesta II/503.
Obnova vozovky na okružnej križovatke počas víkendu 22. - 23. augusta (prípadne 29. - 30. augusta) bude realizovaná bez možnosti odbočenia na Šenkvickú cestu. Obchádzka do Šenkvíc bude vedená cez Modru a do centra Pezinka okolo Lidla na Šenkvickej ceste.
Autobusové linky 540, 550, 555 a 565 budú obojsmerne premávať obchádzkou cez parkovisko obchodného centra.
V intraviláne Pezinka, od cintorína po križovatku ciest II/502 a II/503, budú kompletne vymenené asfaltové vrstvy. Obnovou prejde aj okružná križovatka, kde okrem povrchu vymenia aj poškodené obrubníky. Po ukončení asfaltérskych prác prejdú úpravou krajnice, obnovené bude vodorovné aj zvislé dopravné značenie a osadené budú nové smerové stĺpiky.
Stavebné práce si vyžiadajú čiastočné dopravné obmedzenia, dopravu budú riadiť regulovčíci.
V plánovanom termíne od 17. do 20. augusta sa budú práce týkať úseku cesty od kruhovej križovatky v smere na Vinosady. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu z Vinosadov do Pezinka. V opačnom smere, z Pezinka do Vinosadov, povedie obchádzková trasa po cestách II/135, II/134 a II/502 cez Šenkvice a Modru. Z Pezinskej Baby bude doprava vedená po obchádzkovej trase cez ulice Cajlanská a Rázusova.
Autobusové linky 506, 540, 550, 555 a 565 budú v smere do Modry premávať obchádzkou cez miestne komunikácie Silvánová - Hroznová - Trnavská - Generála Pekníka - Cajlanská - Doktora Bokesa - cesta II/503.
Obnova vozovky na okružnej križovatke počas víkendu 22. - 23. augusta (prípadne 29. - 30. augusta) bude realizovaná bez možnosti odbočenia na Šenkvickú cestu. Obchádzka do Šenkvíc bude vedená cez Modru a do centra Pezinka okolo Lidla na Šenkvickej ceste.
Autobusové linky 540, 550, 555 a 565 budú obojsmerne premávať obchádzkou cez parkovisko obchodného centra.